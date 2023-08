Soțul a lovit-o pe Gabriela Cristea, de la Mireasă – Capriciile Iubirii. Scandalul imens pe care l-a trăit vedeta Antena Stars în prima sa căsnicie

Până să devină o femeie împlinită, o soție apreciată și o mamă devotată, Gabriela Cristea (48 de ani) a avut de trecut printr-o căsnicie eușuată cu regretatul Marcel Toader, perioadă cu multe abuzuri psihice, fizice, chin și multe frustrări. Detalii neștiute din prima căsnicie a prezentatoarei de la Antena Stars.

Deși a preferat să nu-i menționeze numele, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre ceea ce a însemnat o căsnicie cu un bărbat abuzator. Prezentatoarea de la Antena Stars mărturisea, cu ceva timp în urmă, faptul că încă se luptă cu traume psihice și frustrări, probleme pe care le-a ”dobândit” în anii 2008-2013, perioada în care s-a consumat căsnicia cu primul ei soț.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci.

Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea în emisiunea Mireasa – capriciile iubirii, acum ceva timp.

Gabriela Cristea: ”M-a agresat fizic”

Citește și:TAVI CLONDA A RĂBUFNIT, DUPĂ 8 ANI DE CĂSNICIE CU GABRIELA CRISTEA: „ÎI REPROȘEZ”

Pe lângă abuzurile psihice, la vremea respectivă, Gabriela Cristea mărturisea că au existat momente în care certurile au degenerat și chiar s-a ajuns la agresiune fizică. Prezentatoarea Mireasa – Capriciile iubirii a știut că în acele momente se decide soarta căsniciei ei.

„Da, este adevărat. M-a agresat fizic. S-a întâmplat de două ori. O dată pe 25 decembrie, nu pe 24, așa cum a sugerat Marcel că de fapt am avut o seară magică. Ultima dată s-a întâmplat pe 9 martie. Nu am să intru în amănunte, dar ceea ce pot să spun este că indiferent dacă e mult sau puțin, s-a întâmplat și nu trebuia. Prima dată zici că lucrurile au degenerat din diverse motive, însă a doua oară deja e prea mult. Sunt hotărâtă în privința divorțului, sunt convinsă că e cea mai bună soluție. Indiferent de ceea ce o să-mi rezerve viața, știu sigur că nu mai vreau să continui această căsnicie”, spunea, la un moment dat, Gabriela Cristea.

În 2013, cei doi soți au decis să divorțeze, divorț ce avea să țină mult timp prima pagină a tabloidelor. Gabriela Cristea povestea că separarea de primul ei soț a fost cu zgomot, urâtă și apăsătoare. La finalul acestui capitol, prezentatoarea și-a dorit o perioadă de refacere emoțională și de liniște, perioadă în care nu și-a dorit un alt bărbat în viața ei.

„Eu nu am avut nevoie de un partener „tampon” între două relații serioase. Eu am preferat… După ce am divorțat, că știe toată lumea că am trecut printr-un divorț… Vai de capul meu, poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos și urât și apăsător, și angoasant, am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a mai spus prezentatoarea de la Antena Stars.

Perioada de refacere a durat aproximativ 2 ani, iar în 2015 l-a cunoscut pe Tavi Clonda chiar pe platourile de filmare ale unei emisiuni, unde Gabriela Cristea era moderatoare, iar Tavi făcea parte din trupa show-ului. În prezent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de 8 ani și sunt părinții a două fetițe, Victoria (6 ani) și Iris (4 ani).

”Secretele unei căsnicii fericite? În primul rând este vorba despre o experiență de viață, o răbdare de fier de ambele părți, pentru că altfel nu ai făcut nimic. Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok. Perfecțiunea e mai greu de atins.

Și iubirea e importantă, la fel ca și faptul ca la începutul unei relații să nu te arăți altfel decât ești. Aici este o greșeală pe care mulți o fac. La un moment dat se descoperă că ești altfel, și relația nu mai merge. Totodată, comunicarea trebuie să fie bună, viața sexuală să fie activă și după ce apar copiii și niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viață”, a declarat Tavi Clonda, într-un interviu recent.