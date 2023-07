Soțul Georgianei Lobonț, bătaie în Cluj cu un viceprimar! Jandarmii l-au ridicat după incidentul produs de Zilele Comunei

Injurii, bruscări, urlete… totul culminând cu o pereche de cătușe la mâini. Acestea au fost lucrurile „văzute”, zilele trecute, de soțul Georgianei Lobonț, Rareș Ciciovan. Prezent la un eveniment unde partenera sa de viață a fost invitată să încânte publicul cu prestația ei, bărbatul a avut o altercație cu viceprimarul comunei unde Georgiana cânta. Firul evenimentelor îl puteți descoperi în rândurile de mai jos, la fel și declarația exclusivă oferită de Rareș pentru CANCAN.RO!

Pe adresa [email protected] au sosit informații cu privire la un scandal întâmplat la Zilele Comunei Ceanu Mare, eveniment petrecut recent, acolo unde Georgiana Lobonț a urcat pe scenă pentru a anima publicul prezent. De aici și până la un scandal nu a mai rămas decât un pas, iar asta pentru că, potrivit informațiilor primite, soțul Georgianei, Rareș Ciciovan, a avut un conflict aprins, așa cum menționam, cu viceprimarul comunei, ba chiar a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-i despărți pe cei doi. Din dorința ca lucrurile să nu rămână neclarificate, CANCAN.RO l-a contactat pe soțul Georgianei Lobonț. Acesta și-a spus partea lui de adevăr din poveste și a explicat cum a izbucnit scandalul.

„Toți oamenii au văzut, dar le era frică să spună ceva„

Conflictul ar fi început după ce viceprimarul comunei Ceanu Mare a aruncat, în stânga și-n dreapta, cuvinte jignitoare către toată lumea. Bărbatul, potrivit spuselor lui Rareș, ar fi fost în stare de ebrietate și l-ar fi amenințat cu bătaia inclusiv pe primar. Totodată, atunci când soțul Georgianei Lobonț a încercat să-l calmeze pe edil, bărbatul ar fi ridicat mâinile asupra lui.

„Georgiana era afară, la poze, a venit s-o cheme și s-a apucat să înjure. El înjura tot timpul pe hol și pe o femeie, din câte am înțeles era nevasta lui, a bruscat-o, a scuturat-o. Îi înjura pe toți și, până la urmă, am vrut și eu să vad cine e cretinul ăsta că numai circ făcea. Toți oamenii au văzut, dar le era frică să spună ceva. Așa se zicea, că era beat. El a venit acolo, înjura și eu i-am zis să se calmeze, să nu mai urle, îmi era mai mare rușinea mie. A venit, a ridicat mâinile la mine, a făcut circ, jandarmii de afară au văzut și l-au și scos încătușat afară. Am și semnat acolo, am făcut plângere, i-au dat contravenție. Un comportament de viceprimar care nici n-are rost de povestit. El a sărit calul foarte mult. Numai înjurături, brusca pe toată lumea… Doamna era nevastă-sa și normal că atunci când au venit jandarmii ea n-a mai recunoscut. Eu am rămas șocat când am văzut că nu știam cine e de face așa tămbălău.

Primarul e mai în vârstă, dar el a fugit de acolo. Am terminat de cântat, cât am stat la poză… primarul a fugit că-l căuta să-l bată sau… habar n-am ce a zis. S-a comportat acolo foarte urât și eu m-am dus la el și i-am zis: «Vă rog frumos să vă calmați, nu mai înjurați». Că tot urla pe hol acolo că vine, că omoară, povești de le spunea grupului lui restrâns. Și a venit la mine cu «Tu ce vrei, mă? Tu cine ești?». Și când au văzut jandarmii că a pus mâna pe mine, că a zis că eu am pus mâna pe el, l-au încătușat și l-au scos. A făcut circ, a sunat el la 112… Îți dai seama, ca un om beat. Dar repet: toți oamenii au zis că e un om de doi lei și, vezi Doamne, era pe vremuri interlop local acolo, în sat, și lumea în fața lui nu zicea nimic. Și organizatorul ăla săracul… toate i s-au spart în cap.

Era un bădăran, urla pe hol și nu știa că eu îl aud. În fond și în esență, e un om care nu-și merită locul acolo”, a declarat Rareș Ciciovan, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

