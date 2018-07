Nicoleta Voica s-a căsătorit în luna iunie, Alin Bagiu fiind al patrulea soț al cântăreței de muzică populară. Nici bine nu s-a uscat cerneala pe actul de cununie, că bărbatul este implicat într-un scandal cu Alina Stancu, de profesie tot cântăreață, care susține că a fost hărțuită cu mesaje.

„Primele mesaje le-am primit în 2015, am colaborat cu acest domn pe partea de texte, totul s-a transformat în avansuri. Soțul meu a știut în permanență. Indiferent cine mi-ar fi făcut avansuri, ar fi pățit la fel, indiferent dacă este soțul Nicoletei Voica. Fiecare să își vadă de viața lui… Ca orice soție, îi ia apărarea, e normal… Îmi dădea mesaje doar noaptea”, a afirmat Alina Stancu.

Alin Bagiu, soțul Nicoletei Voica, a decis să vorbească despre acest scandal în care este implicat: „Am avut o relație profesională cu această artistă. Am avut discuții trei ani, niciuna nu s-a soldat cu un block… Nu dau curs jignirilor care mi-au fost aduse, pentru că, în urma discuției cu cabinetul de avocatură, am stabilit să urmăm pașii normali. Nu comentez mai mult, din considerente juridice. Vom vedea la momentul respectiv ce se va întâmpla.

Relația noastră (n.r., a lui cu Nicoleta Voica) a fost privită de mulți ca fiind una pe interes, mulți nu sunt fericiți că suntem împreună. Noi ne iubim, binele nu e bine primit. Ne pare bine, pentru că ce nu te omoară, te face mai puternic, ne apropie mai mult acest incident. Sunt mulți împotriva noastră…

Nicoletei i-am explicat, reacția ei a fost una simplă: împreună până la capăt, indiferent ce spune lumea”.

Nicoleta Voica și Alin Bagiu s-au logodit la sfârșitul anului trecut

Artista de muzică populară a fost cerută de soție de Crăciunul trecut. Cei doi se cunosc de aproape 30 de ani. “După Crăciun ne-am și logodit. Când o să facem nunta o să știe toată lumea. Nu mi-ar fi plăcut ca cineva să scrie ceva ce nu e adevărat. Am fost sinceră cu voi mereu. Sper să țină iubirea asta până la sfârșitul zilelor mele”, a spus Nicoleta Voica.

“Lucrez în marketing. Am lucrat și câțiva ani în televiziune. Eu îmi asum relația, nu îmi e rușine de nimic, nu sunt un sfânt, sunt un om normal, am avut și eu greșelile mele”, a declarat Alin Boagiu în urmă cu câteva luni.