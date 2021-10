Speak, ipostază neaşteptată în mediul online. Cum a apărut artistul alături de o şatenă celebră

Speak are simţul umorului bine dezvoltat. Artistul a apărut recent într-o ipostază controversată pe reţelele de socializare. Fanii au rămas uimiţi, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Speak are o relaţie apropiată cu fanii săi pe care îi ţine la curent cu tot ce se întâmplă în viaţa sa. Recent, artistul a fost prezent la un eveniment la care a participat şi Marisa Paloma. După cum bine se ştie, şatena este însărcinată cu primul său copil, iar în curând va naşte.

În glumă, iubitul Ştefaniei a publicat o poză alături de viitoarea mămică în care apare cu o burtă asemănătoare, iar în dreptul fotografiei a publicat şi un mesaj sugestiv: „Sper sa “nasc” inainte ta @marisa.paloma ca nu mai pot cu starile astea de “gravida”. De saptamana care vine ma internez la materinitate”, a transmis artistul pe pagina sa de Instagram.

Mulţi dintre fanii acestuia s-au întrebat dacă Speak doreşte să anunţe venirea pe lume a primului său copil prin această poză. Se pare că, vedeta şi-a indus prietenii virtuali în eroare, iar fotografia a fost făcută doar pentru amuzament.

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

În urmă cu mai bine de trei ani, Speak şi Ştefania au început colaborarea pe plan profesional şi petreceau din ce în ce mai mult timp împreună. Ea apăruse în piesa artistului ,”Libelula”, şi erau de nedespărţit.

De atunci toată lumea își punea semne de întrebare în privința relației celor doi. Nu de alta, dar Speak susținea pe atunci că sunt doar prieteni. Timpul, însă, a trecut… artistul și Ștefania se distrau și munceau împreună, iar până la iubire nu a fost decât un pas!

”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această zgârcenie. Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi”, a declarat Speak pentru viva.ro.

Sursă foto: Instagram