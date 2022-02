Speak şi Ştefania au trădat Antena 1! Foştii concurenţi Asia Express au semnat cu Pro TV

Speak și Ștefania se pregătesc pentru un nou început din punct de vedere profesional . Fanii artiștilor vor avea parte de o surpriză din partea celor doi, care sunt hotărâți să cucerească mediul online, însă de data asta foștii concurenți Asia Express au ”bătut palma” cu Pro Tv. Iată cum arată planurile pentru noul proiect care va fi difuzat pe platforma Voyo!

Speak și Ștefania au trădat Antean 1

Mai exact, Voyo va lansa, din 22 februarie ”Aventura, strigați ura!”. Emisiunea se va vedea zilnic, de marți până vineri, de la ora 20:00, iar protagoniștii principali, Speak și Ștefania vor dezvălui toate peripețiile prin care au trecut în vacanța petrecută la începutul anului în Dubai, Seychelles, Jakarta și Bali.

Idea proiectului a venit din dorința de a combina relaxarea cu un ”strop” de aventură. Speak și Ștefania au avut parte de experiența vieții lor, dar și de situații neașteptate, cea mai dificilă fiind perioda de izolare în urma infectării cu COVID-19, din Jakarta:

„Aventura, strigaţi ura! este un proiect care a început într-un moment de plină relaxare pentru mine şi Ştefania. Noi am plecat la începutul anului într-o vacanţă prelungită, o vacanţă în care am vrut să combinăm, cum am ştiut noi mai bine, aventura cu relaxarea.

Am documentat toate peripeţiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport şi testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare şi aşa a ieşit un jurnal de călătorie autentic şi plin de haz. Garantez că vă veţi distra cu noi şi nu doar atât, veţi vedea peisaje de vis şi detalii despre culturile zonelor pe unde ne-am plimbat.”, a declarat Speak.

Foștii concurenți Asia Express au semnat cu Pro Tv

Dornici de aventură și adrenalină Speak și Ștefania au decis să dezvăluie tuturor cele mai frumoase amintiri din Dubai, Seychelles, Jakarta și Bali. În fiecare săptămână, marți, miercuri, joi și vineri de la ora 20:00, abonații VOYO vor putea vedea show-ul ”Aventura, strigați ura!”:

„A pornit dintr-o joacă, nu ne-am aşteptat să facem atât de multe episoade, nu ne-am aşteptat să trecem prin atât de multe peripeţii. Am râs foarte mult împreună cu Ştefan, atât la filmări, cât şi la montaj, sunt sigură că şi oamenii care se vor uita la episoade se vor distra copios şi vor afla lucruri noi. E un proiect pornit din pura dorinţă de a stoca amintirile şi suntem extrem de nerăbdători să vedeţi primul episod”, a spus Ștefania.

