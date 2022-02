La limita imposibilului! Cum s-au descurcat Speak și Ștefania o săptămână cu numai 50 de lei

Speak și Ștefania formează un cuplu de peste patru patru ani, cei doi îndrăgostiți trecând prin tot felul de încercări de-a lungul relației lor.

Invitați la podcastul lui Codin Maticiuc, „La Mijloc”, Speak și Ștefania au povestit cum au rămas fără bani și cum s-au descurcat o săptămână cu 50 de lei.

Când erau la începutul relației, Speak și Ștefania au rămas fără bani, după ce artistul a luat decizia să dea toți banii pe care îi avea pe o cameră de filmat.

„Când am cumpărat o cameră, am dat 130 de milioane. Erau toți banii pe care-i aveam. Am stat mult până i-am strâns, nu îți imagina. Abia i-am strâns. Asta acum 3 sau 4 ani”, a declarat Speak în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc.

După mărturisirea făcută de iubitul ei, Ștefania a dezvăluit că la momentul respectiv mai aveau doar 50 de lei amândoi pentru o săptămână. Artista a mărturisit că a început să plângă la un moment dat, pentru că își dorea să mănânce ciocolată și nu avea bani să cumpere.

„Am rămas cu 50 de lei pentru o săptămână amândoi. Eu plângeam în zilele alea pentru că nu aveam bani să îmi iau o ciocolată”, a declarat Ștefania în cadrul podcastului.

Prezentul e diferit

Ștefania a declarat că nu știe suma exactă pe care o are în cont, însă a recunoscut că nu are limite. „Eu voi fi milionară. Oamenii de acasă poate se gândesc că voi fi milionară în bani. La mine să fii milionară înseamnă să am cât să nu mă deranjeze că trăiesc. Eu nu pun limite. Libertatea de a face orice… Tot ce înseamnă bani este la Ștefan. El are grijă. Eu nu vreau să știu cât am, pentru că asta înseamnă că aș putea să știu cât aș putea cheltui. Nu știu câți bani am în cont. Pot să estimez așa o sumă”, a mai spus Ștefania.

