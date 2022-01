Speak și Ștefania, vacanță de coșmar! Ce au găsit în camera de hotel unde s-au izolat după ce au luat COVID

Speak și Ștefania au parte de o experiență pe care, cel mai probabil, nu o vor uita prea curând. Vacanța de vis pe care au petrecut-o în Indonezia s-a sfârșit cum nu se putea mai rău. Cei doi au fost infectați cu COVID și sunt nevoiți să stea într-un hotel insalubru folosit pentru izolare, din Jakarta. Iată cum descrie Speak coșmarul prin care trec.

Pe lângă descrierea făcută, Speak a publicat o serie de fotografii în care se pot observa pereții plini de mucegai și prosoapele ”curate” din camea de hotel. Iubitul Ștefaniei a povestit cât de greu le este să comunica cu personalul hotelului și asta din cauză că angajații nu înțeleg limba engleză:

„Este un mucegai ceva de nedescris, am dormit cu masca pe față toată noaptea. Stăm afară toată ziua, iar seara mergem în cameră ca să ne culcăm. Am ales cea mai scumpă cameră, iar condițiile sunt mai rău ca în Asia. Ea nu arată rău, dar este foarte multă mizerie și foarte mult mucegai. Mâncarea este îngrozitoare, nu ne lasă să comandăm de afară…dar vom vorbi cu ei căci altfel murim de foame, ne curățăm în câteva zile„, a povestit Speak, pe Instagram.

Speak: ”Avem cea mai ușoară formă posibilă”

Speak și Ștefania au intrat în carantină, după ce au fost testați pozitiv COVID-19. Cei doi sunt vaccinați și, din fericire, nu au niciun simptom specific bolii:

“De fapt, testul de ieri negativ era pozitiv. A fost o eroare de comunicare din partea hotelului. Am refăcut testul și într-adevăr suntem pozitivi. Nu prezentăm niciun simptom, suntem fresh și energici, mai puțin acum că am aflat vestea. Suntem siguri că datorită vaccinului avem cea mai ușoară formă posibilă”, a anunțat, sâmbătă, artistul.

