Spovedania lui Dincă. Monstrul din Caracal a cerut să îi fie iertate păcatele

Gheorghe Dincă vrea să-și spele păcatele, drept urmare, monstrul din Caracal a ales calea credinței! Dincă s-a pocăit chiar din spatele gratiilor. Bărbatul acuzat că le-a rapit, violat și ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu a fost lăudat de biserica sa, care a spus că acesta este acum ca un „bebeluș care trebuie ajutat și îndrumat“.

Vestea că Gheorghe Dincă s-a pocăit a șocat pe toată lumea. Într-o încercare de a-și cere iertare și de a-și mărturisi păcatele, Dincă s-a pocăit în timpul unei slujbe organizate de asociația penticostală „Misiunea Family to Family”, condusă de omul de afaceri Mike Olari, la Penitenciarul din Craiova.

Vestea a fost dată de cei de la asociația penticostală „Misiunea Family to Family“.

„Pe data de 19 Februarie când a avut loc un botez Nou Testamental în Penitenciarul din Craiova, a trebuit să cedăm și să-l primim și pe el, împreună cu alte 7 persoane în apa botezului. Nu am cedat din cauza insistențelor lui, fiindcă el, bazat pe cazul tâlharului de pe cruce, care nu a fost botezat și totuși Isus l-a primit în RAI”, a declarat Mike Olari.

„Penticostalii s-au pregătit pentru acel moment. Nu este prima dată când se întâmplă un astfel de eveniment la noi. Dar, de data aceasta, parcă pregătirile au fost mai atent făcute. Dincă a fost îmbrăcat complet în alb, ca și ceilalți deținuți care au fost botezați. L-au băgat într-o piscină gonflabilă și i-au cântat la chitară”, susțin surse ale Penitenciarului din Craiova, potrivit Adevărul.

(CITEȘTE ȘI: Veste bună pentru Gheorghe Dincă! ”Monstrul din Caracal” este în culmea fericirii, după decizia luată de magistrați)

Monstrul din Caracal a cerut să-i fie iertate păcatele

În discursul său, Dincă a făcut mai multe dezvăluiri cu privire la decizia sa de a urma calea lui Dumnezeu și a căutat să obțină iertarea pentru acțiunile sale criminale. Deși nu se știe nimic de cele două fete implicate în caz, dacă au fost duse în altă țară sau ucise, Dincă speră să obțină mântuirea prin pocăința sa.

„Mă numesc Gheorghe Dincă. Am 69 de ani împliniți. Peste aproape 3 luni de zile împlinesc 70… Am luat singur decizia de a mă boteza. Am citit o carte pe care mi-a înmânat-o domnul Lupu Viorel și așa am ajuns la decizia de a mă boteza și de a recunoaște greșelile ce le-am făcut în viața mea. Sper ca Dumnezeu să mă ierte și Isus Hristos.

Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu am făcut și fapte cu care nu mă pot mândri și credeam că nimic rău nu mi se poate întâmpla, considerându-le normale. Ajuns în Penitenciarul Craiova am ajuns să-l cunosc pe Dumnezeu prin multe activități educative și moral-creștine. Participând la aceste activități privind cartea „Dumnezeu te iubește” de la pastorul Lupu Viorel, am citit-o rămânând surprins și am înțeles mesajul, el fiind pe înțelesul tuturor.

Înțelegând că Dumnezeu mă iubește, dând pe fiul său Isus la moarte de dragul meu, ca eu să fiu mântuit, am luat decizia să mă pocăiesc, adică să recunosc că am făcut greșeli în viață… Am cerut iertare lui Dumnezeu și persoanelor celor care le-am greșit de-a lungul vieții, iar acum sunt aici cerând iertare deoarece sunt în curs de judecată. În sufletul meu mă simt eliberat prin credință”, a spus Gheorghe Dincă, în cadrul botezului care a avut loc la Penitenciarul din Craiova, conform sursei citate.