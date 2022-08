Spune-mi cate pagini estimezi ca vei printa si iti spun ce multifunctionala iti trebuie

In orice afacere ai nevoie de un calculator performant, dar si de o imprimanta pentru a printa facturi, oferte sau alte materiale. Dar, nu doar firmele pot avea nevoie de multifunctionale, ci si persoanele fizice, pentru acasa. Exista multe imprimante pe piata care au capacitati diferite, rapiditate de printare, dar si alte functii care te pot ajuta sa economisesti hartie, un exemplu fiind printarea fata verso.

Avand in vedere multitudinea de astfel de aparate este important sa iti faci o estimare a numarului de pagini pe care le vei printa zilnic sau saptamanal pentru a sti de ce model de imprimanta multifunctionala pentru birou sau acasa ai nevoie.

Fiecare firma sau persoana are nevoie de o anumita imprimanta pentru a face fata cerintelor de printare. In acest fel, vei putea alege un model dintre cele mai folosite astfel de echipamente pentru a rezolva toate task-urile zilnice, fara sa mai fii intrerupt de drumuri si timp pierdut la centrele de xerox sau printare.

La multe dintre modele de pe piata poti opta sa achizitionezi cartuse mult mai mari decat cel original. Trebuie sa fii atent atunci cand dai comanda sa verifici daca acesta este compatibil cu modelul tau.

Tipuri de imprimante

Exista multe tipuri de imprimante pe piata, dar 4 dintre acestea sunt cele mai achizitionate datorita performantelor pe care le au. Fiecare persoana, fie ea juridica sau fizica poate estima un anumit volum de pagini pe care il printeaza periodic pentru a sti ce model sa poata alege. Daca printezi mai multe poze decat documente vei avea nevoie de una speciala care iti poate reda o calitate mare a imaginilor create.

Poti alege o imprimanta simpla care doar sa imprime sau o multifunctionala care te poate ajuta sa faci copii precum un xerox sau sa iti scanezi toate documentele si pozele pe care le ai.

Iti vom detalia cele 4 modele populare care sunt foarte utile pentru a vedea care se potriveste mai bine cu stilul tau de viata sau cu afacerea ta:

Imprimanta ink-jet

Tehnologia ink- jet nu este una noua, dar inca se bucura de o atentie speciala. Este perfecta pentru a imprima poze la o calitate foarte mare, fiind des achizitionata de fotografii amatori. In plus, poate fi folosita cu succes si acasa pentru a imprima anumite documente de care ai nevoie. Sunt modele care dispun si de scanner, astfel vei avea la un pret scazut propriul xerox. Ca orice model de imprimanta si aceasta are cateva avantaje si dezavantaje pe care trebuie sa le afli inainte de a o achizitiona pentru a sti daca face exact ceea ce cauti tu:

Avantaje:

costuri mici de achizitie;

posibilitate de a tipari alb-negru, cat si color;

imprimarea fotografiilor la o calitate inalta;

silentioasa;

eficienta energetic;

poate imprima pe mai multe tipuri de hartie precum – film, hartie lucioasa si asa mai departe.

Dezavantaje:

timp mai lung de imprimare in cazul pozelor;

cartusele sunt deseori scumpe si pot ridica costurile de a printa diverse materiale.

Laser jet

Acestea sunt cele mai bune imprimante, putand reda cea mai buna calitate a textelor sau imaginilor pe care vrei sa le printezi. De regula, majoritatea modelelor de acest tip printeaza alb negru, iar cele color sunt ceva mai scumpe, dar in functie de necesitate te vor ajuta sa atingi calitatea de care ai nevoie. Aceasta imprimanta este folosita in special in birouri sau de catre firmele care au un volum mare de acte de tiparit, facand fata cu brio oricaror provocari.

performanta mare;

cost redus de a imprima materialele dorite;

viteza mare de printare;

calitate si rezistenta marita a printarii;

zgomot redus in tipul functionarii.

Imprimanta LED

Printarea led este una noua, de aceea si costurile de achizite sunt ridicate. Ca si calitate, se poate compara cu imprimantele laset –jet fiind mult mai economice din punct de vedere energetic, dar si cu o precizie si o calitate foarte inalta. Si acest model poate imprima atat alb- negru, cat si color la rezolutii foarte inalte.

calitate foarte buna a imprimarii;

viteza mare;

silentioasa;

performanta crescuta.

MFP

Acest tip de imprimanta este una profesionala, existand modele care functioneaza pe laser jet sau ink-jet. Se poate conecta la reteaua de internet pentru a tiparii anumite documente direct din telefon sau pentru a trimite sau primi documente tip fax.

MFP este cea mai completa imprimanta, fiind echipata cu tot ce ai nevoie. Are incorporat si un scanner pentru a te ajuta sa iti stochezi in calculator poze, documente sau alte acte, fiind ideala pentru a iti gestiona cat mai bine hartiile. Avand in vedere ca este dotata cu scanner, acesta te poate ajuta sa realizezi si copii datorita functiei xerox.

Avantaje:

are mai multe functii de printare datorita scanerului (xerox);

datorita integrarii unui scanner, aceasta va fi mult mai economica decat in cazul in care le-ai achizitiona separat;

spatiu redus de depozitare;

cost redus de imprimare;

posibilitatea de a imprima materiale fata- verso/ duplex;

calitate ridicata.

Dezavantaje:

daca exista o eroare, aceasta nu va mai tipari sau scana (se va bloca);

daca cartusul s-a terminat, la unele modele scannerul nu se mai poate folosi decat dupa inlocuirea tusului;

viteza mica de copiere.

Imprimantele au devenit din ce in ce mai necesare, atat in birouri, cat si pentru uz personal, putandu-te ajuta sa rezolvi multe probleme de printare, scanare si copiere intr-un timp foarte scurt. Decat sa apelezi la serviciile unui magazin specializat in astfel de printari si sa pierzi timp cu deplasarea, este intotdeauna mai confortabil sa ai propria ta imprimanta multifunctionala.

Poate fi suparator cand ai o urgenta si trebuie sa trimiti documente online, mai ales ca in ultima perioada tehnologia a evoluat foarte mult, iar majoritatea actelor, documentelor sau pozelor se transmit prin email, aceasta fiind o solutie mai rapida, economica si ecologica. O multifunctionala trebuie sa existe in casa oricui pentru a putea beneficia rapid de printare – scanare, copiere; pe loc, fara drumuri inutile si pierdere de vreme.