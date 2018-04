Serviciul Român de Informații (SRI) a făcut de 1 Aprilie, Ziua Păcălelilor, o glumă fabuloasă pe contul oficial de Facebook. Postarea SRI a adunat până la această oră aproape 9.000 de like-uri și peste 3.000 de distribuiri.

Floriile au picat astăzi de 1 Aprilie, când se sărbătorește și Ziua Păcălelilor.

1 aprilie în lume

Indiferent de unde se trage, ziua de 1 aprilie este recunoscuta ca fiind Ziua Pacalelilor in majoritatea tarilor lumii. Marcata mai intai in Europa, Ziua Pacalelilor a emigrat peste Ocean si apoi pe tot globul.

In Franta, unde Ziua Pacalelilor a fost celebrata pentru prima data in secolul al XVI-lea, cel care cade victima unei pacaleli este numit “poisson d’ Avril” (peste de aprilie). Acesta trebuie, conform traditiei, sa poarte intreaga zi o hartie prinsa cu un ac cu gamalie, pe spate. Hartia trebuie ori sa fie decupata in forma de peste, ori sa aiba un peste desenat. Toate acestea din cauza faptului ca in luna aprilie, potrivit astrologiei, soarele paraseste semnul zodiacal al “Pestilor”.

Prima atestare la englezi dateaza din 1686, sarbatoarea fiind descrisa de John Aubrey “Ziua sfanta a pacalelilor. O gasim la 1 aprilie. Este tinuta in Germania si pretutindeni”. Ziua Pacalelilor este marcata timp de doua zile in Anglia: cel pacalit este numit “noddy” si trebuie sa poarte o coada atasata pantalonilor sau fustei. In Scotia, acestuia i se spune “April qowk” sau “April cuckoo”(cuc de aprilie), pentru ca aceasta este prima pasare care vesteste venirea primaverii.