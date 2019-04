Start în runda a IV-a a play-off-ului/play-out-ului Ligii 1!

Acest week-end ne propune o nouă etapă de foc în play-off-ul/ play-out-ul Ligii 1 Betano.

Dinamo va deschide această rundă cu un meci în Groapă cu Concordia Chiajna, lanterna play-out-ului campionatului, „câinii” plecând clar cu prima șansă în acest duel.

De altfel, la conferința de presă premergătoare duelului, antrenorul și jucătorii echipei s-au arătat extreme de optimiști într-un rezultat pozitiv și le-au promis victoria suporterilor.

„ Este un meci important pentru noi în lupta pentru locul 7, nu va fi uşor pentru că, după părerea mea, Chiajna joacă ultima şansă şi întotdeauna cu ei am avut meciuri foarte grele. Şi mâine va fi la fel de greu, dar suntem pregătiţi. E al doilea meci acasă şi sper să luăm toate cele trei puncte. Vor mai fi două-trei schimbări pentru că vreau să le dau şansă tuturor şi trebuie să îmi demonstreze că vor să rămână aici şi că mă pot baza pe ei în sezonul viitor. Nu putem spune că nu mai avem emoţii, Doamne fereşte, dacă pierdem două-trei meciuri, cine ştie… dar sper să nu fie cazul”, a declarat Mircea Rednic.

La rândul său, Denis Ciobotariu a afirmt că simpla prezență pe gazon nu va fi suficientă în acest meci, Chiajna având în vedere jucători capabili să facă diferența.

„Cei de la Chiajna vor veni cu o ambiţie în plus, au o echipă solidă, chiar dacă nu au rezultate. Individual au jucători buni. Întotdeauna va fi o mândrie să joci la Dinamo pentru că este un nume şi este un brand. În play-out nu se pune problema primelor, după părerea mea. Sunt sigur că la anul vom intra în play-off şi mă bazez pe nea Mircea, un antrenor foarte bun cu o mare experienţă. Are atâtea titluri câştigate, are o mare experienţă şi ştie ce trebuie să facă”, a conchis Ciobotariu.

Programul etapei a IV-a play-off Liga 1

duminică, 7 aprilie

ora 20:30 Universitatea Craiova- FCSB

luni, 8 aprilie

ora 18:30 Astra Giurgiu- Viitorul Constanța

ora 21:00 FCSB- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Programul etapei a IV-a play-out Liga 1

vineri, 5 aprilie

ora 21:00 Dinamo- Concordia Chiajna

sâmbătă, 6 aprilie

ora 14:30 Dunărea Călărași- FC Voluntari

ora 17:30 FC Hermannstadt- Poli Iași

duminică, 7 aprilie

ora 17:30 Gaz Metan Mediaș- FC Botoșani