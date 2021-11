Ștefan Bănică, declarații emoționante despre părinţii săi: „Sunt sursa mea de energie unică”

Ștefan Bănică este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Interviurile cu acesta sunt extrem de rare, însă recent şi-a deschis sufletul şi a făcut dezvăluiri despre părinţii săi.

Invitat recent în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și simplu”, Ştefan Bănică Jr. a fost provocat să vorbească despre celebrul său tată. Vedeta de la Antena1 a mărturisit că face tot ce îi stă în putinţă ca amintirea acestuia să rămână vie.

„Eu fac tot ce ține de mine pentru a-i ține memoria vie pentru generațiile care urmează. Asta-i treaba mea vizavi de tata și nu neapărat ca fiu, ci ca coleg, pentru că merită cu prisosință”, a povestit Ştefan Bănică Jr.

În ceea ce o privește pe mama sa, artistul a detaliat: „mama este sprijinul din umbră, pentru cei care mă priviți din afară. Pentru mine a fost sprijinul principal. Dragostea mea vizavi de mama nu trebuie s-o demonstrez nimănui. Intimitatea mea vizavi de familia mea sau lucrurile extrem de personale pentru mine, care sunt ținute într-un fel în cutia lor. Sunt sursa mea de energie unică. Dacă simt nevoia să le împart, le împart, dacă vrei să mi le smulgi, n-ai să reușești”.

Ce spune Ştefan Bănică despre relaţia cu fiul său cel mic

Extrem de discret cu viața lui personală, Ștefan Bănică a făcut câteva dezvăluiri şi despre relaţia pe care o are cu Alexandru, mezinul familiei. Acesta a explicat cât de mult s-a bucurat de timpul pe care l-a petrecut alături de micuţul său.

„Am învățat că dacă e să cazi într-o depresie, nu te ajută la nimic. Trebuie să existe o parte plină a paharului. Care-i aia? La mine a fost faptul că am stat cu cel mic, cu Alexandru, timp pe care cu ceilalți doi, cu Violeta și cu Ștefan, n-aveam cum. Mă-ntrebam, când aș fi stat eu, cine-mi dă înapoi anii pe care nu i-am petrecut cum aș fi vrut… Ștefan are 20 de ani, Violeta are 14 ani. Cu ăsta mic am stat doi ani și jumătate și este cel mai mare câștig. Dacă n-ar fi venit pandemia asta n-aș fi atât de bogat pe cât m-a îmbogățit acest copil: să ne jucăm, să cântăm împreună, să mergem să ne plimbăm, să vorbim în mașină. Am pierdut niște concerte, am pierdut niște spectacole, niște bani, dar dacă m-ai pune să dau timpul înapoi, nu cred că aș face nicio schimbare din ultimii ăștia doi ani”, a povestit celebrul artist.

