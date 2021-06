Ștefan Bănică Jr, amintiri emoționante despre prima experiență pe scenă alături de tatăl lui, la cinci ani

Ștefan Bănică Jr. a povestit o amintire emoționantă cu tatăl său de la vârsta de cinci ani. Cântărețul a vorbit despre prima sa experiență pe scenă.

„Era premiera de la Teatrul Bulandra a celebrei piese ”O scrisoare pierdută”, pusă în scenă de Liviu Ciulei din 1972, iar eu am fost acolo, aveam 5 ani. Habar nu aveam despre ce e vorba, dar eram prezent acolo și nu înțelegeam de ce tata, care îl juca pe Ghiţă Pristanda, avea o sabie şi nu o scoate din teacă, aia era problema mea. La final, stăteam în primul rând și tata m-a luat pe scenă la aplauze lângă toată distribuția, nici nu știam eu atunci lângă cine stau. Tata nu avea chestia asta, să îmi spună mie că e mândru de mine. Le spunea altora, dar mie nu, probabil ca să nu mi-o iau în cap”, a povestit juratul Ștefan Bănică, inspirat de performanța unui micuț concurent pe scena Next Star.

CITEȘTE ȘI: Mihaela Rădulescu, la un pas să fie bătută de Ștefan Bănică. Cine a făcut dezvăluirea-bombă: „Era curtată de mulți bărbați”

Ștefan Bănică Senior, iubit de un popor întreg

Ştefan Bănică Senior a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori și cântăreți români, din toate timpurile., fiind, totodată, imposibil de imitat. Împreună cu regretata Stela Popescu a interpretat roluri în spectacole de revistă şi divertisment, în duet. Șarmant și mereu pus pe glume, câștiga simpatia publicului din prima secundă când își făcea apariția.

”Sunt un om care n-ar supăra pe nimeni niciodată şi care înţelege să dăruiască tuturor oamenilor un surâs, o glumă, o butadă. În tinereţe am fost un vagabond, mai bine zis un hoinar. Am iubit oamenii, vinul, fetele frumoase şi la fel de nătângi ca mine şi voi rămâne în acest lanţ vrăjit toată viaţa”, spunea în trecut Ștefan Bănică Senior.

Pe lângă carierea sa în teatru, de Ștefan Bănică Senior a strălucit pe scena filmului românesc, unde a avut roluri răsunătoare în producții precum Cel mai iubit dintre pământeni (1993), De ce trag clopotele, Mitică? (1982), Nea Mărin miliardar (1978), Păcală (1974), Brigada Diverse intră in acţiune (1970), Brigada Diverse in alertă (1971), Cîntecele mării (1970).Și muzica s-a prins de marele actor, care a devenit un artist complet. Piesele lui au fost în vogă: ”Îmi acordați un dans”, ”Cum am ajuns să te iubesc”, ”Hai, coșar, coșar”, ”Giogonda se mărită”.

VEZI ȘI: Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr, se lansează în muzică „Sper să nu mă certe că am spus”