Stephan Pelger despre evoluția cluburilor de pe litoral: ”A devenit un must have, dacă nu te duci, nu exiști!”

Stephan Pelger se poate mândri cu o adevărată experiență prin cluburile din România și nu numai. Încă de acum mulți ani, designerul a luat parte la cele mai exclusiviste petreceri din cele mai luxoase cluburi.

Invitat în platoul Na, Cancan, Stephan Pelger a vorbit despre evoluția cluburilor de pe litoral. Deși am preluat destul de târziu trendul petrecerilor tematice din tările civilizate, designerul a mărturisit că localurile din România nu au concurență:

”Eu îmi aduc aminte de vremurile mele de glorie. Cred că am fost printre primii participanți de la petrecerile din Loft, Nuba, Fratteli, îmi aduc aminte cu mare drag, dar mi-am dat seama ca tinerii aflați acolo au jumătate din vârsta mea. Poate se mai fac și alte locuri unde să mergem și noi, generația noastră de acum.

(Vezi și:STEPHAN PELGER, APARIȚIE ȘOC LA NA, CANCAN: „M-AM ÎMBRĂCAT CUM MI-AȘ FI DORIT SĂ MERG LA MARE”)

Dar cum s-au schimbat treburile de atunci față de acum? Pe atunci era o treabă foarte relaxantă. Pur și simplu era un restaurant unde mâncai și dansai. Acum a devenit o întreagă cultură. Ne pregătim cu o seară înainte, intrările sunt limitate, este listă de așteptare, prioritară este o anumită categorie de oameni, ceea ce este foarte bine. ”

Pe grupuri citești doar ”Cine are o brățară/ Îmi faci rost și mie de o brățară?”. ”Da, îmi sună telefonul, ”Îmi faci și mie rost de o brățară”, a devenit un must have, dacă nu te duci, nu exiști, iar ceea ce am preluat din Mykonos, aceste petreceri tematice, care erau râvnite și nu puteai să intri deloc, acum și la mare locurile sunt extraordinar de sofisticate.

Străinii care vin în România și văd locurile din Mamaia rămân cu gura căscată. Am călătorit în toată lumea și sunt foarte puține locuri care se compară ca look și calitate.”

(Vezi și:CANCAN.RO VĂ PREZINTĂ CELE MAI MARI AROGANȚE FĂCUTE VREODATĂ PE LITORALUL ROMÂNESC, DE 1 MAI. ELICOPTERE, ROLLS, FERRARI ȘI ȘAMPANII CU STEAGURI ȘI ARTIFICII. CINE A IEȘIT CEL MAI MULT DIN ANONIMAT?)