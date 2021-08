Stephanie Beatriz este în culmea fericirii! Starul din Brooklyn Nine-Nine a născut

Starul din Brooklyn Nine-Nine, Stephanie Beatriz, cunoscută pentru rolul detectivului Rosa Diaz, trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. Bruneta a anunţat pe reţelele de socializare faptul că a născut primul său copil.

Beatriz este căsătorită cu Brad Hoss, un coleg actor care a apărut în Hyenasși See You on the Other Side. Cei doi au avut mari emoţii, după ce au aflat că îşi vor cunoaşte pentru prima dată fiica.

Actrița, în vârstă de 40 de ani, a născut o fetiță perfect sănătoasă pe nume Rosaline. Vestea a fost transmisă pe Instagram, acolo unde Stephanie a publicat şi o imagine. Se poate observa fericirea de pe chipul proaspetei mămici, care are un zâmbet larg în timp ce bebelușul ei se odihnește pe un scaun auto: „Bébé a sosit! (și mai important, în siguranță)”.

„Sunt foarte înspăimântată de întreaga experiență de a avea un copil. Este incredibil și foarte greu în acelaşi timp, dar și frumos și emoţionant și nu-mi amintesc să fi fost niciodată atât de uimită și să mă simt atât de copleșită şi plină de recunoștință”, a continuat ea.

Pentru a înlătura orice speculație cu privire la pronunția numelui fiicei sale, Beatriz a clarificat, de asemenea, că se pronunță „Roz-uh-line”. Cu toate acestea, mămica i-a dat deja bebelușului porecla Roz, pe care o consideră „atât de cool”.

Sursă foto: Instagram