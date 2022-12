Stephen, renumitul DJ din talk-show-ul lui Ellen Degeneres, a murit! Care ar fi fost cauza decesului

Stephen „tWitch” Boss , renumitul DJ din talk-show-ul lui Ellen Degeneres, a murit. Potrivit presei străine, vedeta s-ar fi sinucis.

Soția lui Stephen, Allison Holker, ar intrat marți într-o secție a poliției din LAPD și le-ar fi declarat oamenilor legii că Stephen a plecat de acasă fără mașina lui, un lucru pe care el nu îl face aproape niciodată.

Potrivit TMZ, la scurt timp, poliția a primit un apel din cauza unei împușcături pe care martorii au auzit-o la un hotel din Los Angeles… În momentul în care au ajuns la fața locului, oamenii legii l-au găsit pe Stephen acolo, fără suflare.

După ce informația a apărut în spațiul public, Allison Holker a publicat un mesaj emoționant pentru fanii săi: „Stephen a luminat fiecare cameră în care a pășit. A prețuit familia, prietenii și comunitatea mai presus de orice. El a fost coloana vertebrală a familiei noastre, cel mai bun soț și tată și o inspirație pentru fanii săi.”

„Stephen, te iubim, ne este dor de tine și voi păstra întotdeauna ultimul dans pentru tine”, a continuat aceasta.

Allison Holker și Stephen „tWitch” Boss s-au cunoscut în cadrul emisiunii „So You Think You Can Dance” și s-au căsătorit în 2013.