Știrea momentului în showbiz-ul din România: “Sunt însărcinată în 5 luni”

Fericire mare în showbiz, după ce a anunțat că va deveni mamă. Elena este însărcinată în cinci luni și va avea o fetiță. Tatăl, Matteo, este la fel de încântat că va deveni părinte pentru prima dată. Cei doi sunt foarte fericiți împreună, își trăiesc povestea de dragoste discret și le este cel mai bine.

“Sunt însărcinată în 25 de săptămâni și așteptăm cu drag o fetiță. L-am anunțat trimițându-i pe WhatsApp testul de sarcină, nu am avut răbdare să mă gândesc la o variantă mai creativă pentru a-l anunța“, a declarat Elena, iubita lui Matteo, pentru Viva.ro.

“Mie îmi e mai simplu să știu perioada în luni. 5 luni. Eu nu mi-am dorit fată sau băiat în mod special, om să iasă și să fie sănătoasă și veselă. Ea este rezultatul iubirii dintre mine și Elena; este copilul nostru și cred că atât contează acum. Ne mai auzim și după 6 luni. (zâmbește). Va naște la începutul anului viitor, de-abia aștept! A fost un moment îndelung așteptat sau o surpriză?

Îți spun sincer că am avut mare blank. Pentru câteva minute nu știam la ce mă uit, dar după ce am realizat nu înțelegeam dacă două linii sunt de bine sau de rău sau de nimic. Am sunat-o și am întrebat-o ce mi-a dat pe WhatsApp, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Îți închipui cât de ciudat am părut atunci la telefon, da? Haos și emoții”, a declarat Matteo.



Care este numele real al lui Matteo. Are prenume în buletin

Deși publicul din România îl știe drept Matteo, pe artist îl cheamă cu totul altfel în buletin. Are nici mai mult nici mai puțin de șase prenume, plus numele de familie, care este Vasiliu. Numele său din buletin este Vasiliu Matei Anton Eugen Aurel Ioan Florentin.