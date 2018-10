Stoican a recunoscut superioritatea lui Hagi: „Viitorul joacă fotbal!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, a ținut să-și felicite elevii pentru evoluția pe care au avut-o în duelul pe care l-au cedat pe teren propriu, scor 2-1, cu Viitorul Constanța.

„Viitorul joacă fotbal, dar eu cred că în a doua repriză am dominat. Ne-am creat ocazii, dar fotbalul se joacă pe goluri şi de aceea sunt trist. Dar avem jucători în lot care, la meciurile următoare, vor face diferenţa. Îmi pare rău că nu am reuşit azi mai mult, mai ales că am dominat atât de mult, dar sunt optimist. Oamenii ,când pleacă de la stadion, pleacă mulţumiţi. Văd atitudine, spectacol, dorinţa jucătorilor. Vrem neapărat ca la meciul viitor să ne luăm revanşa în faţa lor. Nu vreau să mă gândesc la câte victorii sau înfrângeri sunt. Azi a fost un meci cu două reprize total diferite, a doua fiinda noastră în totalitate. Capul sus, sunt alături de aceşti jucători minunaţi. Cinste lor, chiar dacă astăzi am pierdut”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași.

Tehnicianul a spus că centralul Feșnic este acoperit de regulament în decizia e care a luat-o de a repeta penalty-ul ratat de Drăguș, Hagi jr. punctând.

„Arbitrul e acoperit de regulament, Platini a intrat mai devreme. Sunt o mulţime de asemenea faze şi arbitrii nu dau repetarea penalty-ului, dar are acoperire. Nu am ce să îi reproşez”, a conchis Stoican.

După acest rezultat, Viitorul a urcat pe locul secund în clasament, după a patra victorie în ultimele cinci etape și s-a apropiat la 2 puncte de liderul FCSB, care are un meci mai puțin disputat. De partea cealaltă, ieșenii au bifat a doua înfrângere consecutivă în Liga I și riscă să piardă contactul cu locurile de play-off.

Pentru Viitorul Constanța urmează duelul de pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, în timp ce pentru Poli Iași VA URMA deplasarea pe terenul campioanei CFR Cluj.

