Oana Maria Neagu are 29 de ani si este frumoasa, mereu zambitoare, dornica de viata, iar prietenii spun ca este o luptatoare. Dupa un lung sir de grave erori medicale comise in Romania, Oana a fost diagnosticata cu cancer de pancreas la o clinica din Viena si are nevoie urgenta de tratament si operatie de inlaturare a tumorii. Insa sansa ei la viata sunteti voi: Oana are nevoie urgenta de ajutor.

Familia ei a epuizat toate resursele financiare pe care le detine, iar pentru continuarea procedurilor medicale la Viena, de care depinde viata Oanei, este nevoie de inca 175.000 EUR. Fara acesti bani, Oana va pierde lupta cu viata! Orice suma, cat de mica, ajuta: sprijinul vostru financiar, adunat, inseamna diferenta intre viata si moarte pentru Oana.

”Jurnal de terapie – 10.08.2018

Luni m-am internat in spital pentru a șasea serie de chimio dar seara am fost trimisa acasa pentru ca rezultatele analizelor nu au fost bune. In ultima saptamana m-am simtit iar foarte rau, am avut dureri de coloana greu de suportat asa ca am apelat la calmante ca sa pot trece peste ele. Mi s-a spus ca sunt efectele secundare ale chimioterapiei …acest tratament “barbar” care simt ca ma distruge. Nu exista cuvinte sa descrie starile prin care trec dupa fiecare serie de chimio…Nu va doresc niciunuia sa experimentati asa ceva vreodata in viata…

Ma uit afara pe geam si vad oameni roind. Ma gandesc daca ei realizeaza cat sunt de norocosi ca pot sa mearga, sa se bucure de zilele verii… Cat mi-as dori si eu sa pot macar sa ma plimb in parc fara griji…

Din pacate in spital am auzit ca se doreste prelungirea curelor de chimio cu 3-6 serii. Asta inseamna nu numai chinuri suplimentare dar si costuri noi pe care trebuie sa le acopar.

De aceea va rog din suflet pe toti cei care ma cunoasteti sau ati ajuns sa ma cunoasteti prin intermediul prietenilor dumneavoastra sa continuati sa distribuiti cazul meu pe Facebook sau pe orice alta retea de socializare chiar daca ati mai facut-o deja.

Pentru cei care vor sa doneze dar din diverse motive nu o pot face pe Facebook, o pot face donând orice sumă în cele două conturi deschise la Banca Transilvania (BIC:BTRLRO22 XXX) pe numele meu, Oana Maria Neagu:

Cont RON: RO50BTRLRONCRT0153962201

CONT EUR: RO97BTRLEURCRT0153962201

Nu uitati: “Sunt doua feluri de a-ti trai viata… Unul – de a crede ca nu exista miracole. Altul – de a crede ca totul este un miracol” – Albert Einstein

Cu drag, din patul care imi este “prieten” nedespartit de cateva luni,

Oana”