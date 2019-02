Structura anului şcolar 2019-2020, publicată în Monitorul Oficial. Care este data în care vor începe cursurile

Este oficial! Structura anului şcolar 2019-2020 s-a modificat, iar una dintre schimbări presupune ca elevii și profesorii să înceapă mai devreme cursurile. Printre celelalte noutăți se numără faptul că școala se încheie pe 12 iunie 2020 și, odată cu vacanța de iarnă care are trei săptămâni se termină și primul semestru. Mai mult, structura anului școlar 2019-2020 a fost deja publicată în Monitorul Oficial.

Citește și: Structura anului școlar 2018-2019. Când sunt programate vacanțele

Structura anului şcolar 2019-2020, publicată în Monitorul Oficial

Ordinul ministrului Educaţiei privind structura anului şcolar 2019-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial. Pentru profesori, anul şcolar 2019-2020 începe pe 1 septembrie şi se încheie pe 31 august, având 35 de săptămâni. Pentru elevi, cursurile încep pe 9 septembrie şi se încheie în 12 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile în 5 iunie, iar cei de clasa a XII-a şi a XIII-a seral şi frecvenţă redusă vor încheia cursurile în 29 mai. Pentru clasele a XII-a zi, a XII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 29 mai 2020. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 43 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2020. Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor a XII-a zi, a XII-a seral şi frecvenţă redusă şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Anul şcolar 2019-2020 este structurat pe două semestre

Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019. Astfel, semestrul I se va încheia în 20 decembrie, când începe vacanţa de iarnă. În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Semestrul II are 20 de săptămâni de cursuri, dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020. Vacanţa de primăvară este programată între 4 aprilie 2020 şi 21 aprilie 2020, apoi, pe 22 aprilie, elevii se întorc la cursuri până pe 12 iunie 2020.

Programul naţional “Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 202, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, care să nu coincidă cu aceea a tezelor și a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Vacanţa de vară este între 13 iunie 2020 şi data din septembrie la care încep cursurile anului şcolar 2020-2021.