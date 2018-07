Strugurel Lingurar, cunoscut drept Irlandezu’ a făcut un live șocant pe Facebook. În disperarea de a strânge 40.000 de distribuiri, bărbatul le-a spus prietenilor virtuali că dă foc mașinii sale, un Mercedes din 2007. Întrebat de ce nu donează autoturismul sau de ce nu-l vinde, Strugurel Irlandezu’ a explicat că nu vrea ca cineva să-și „bată joc de mașina lui”.

Strugurel Irlandezu’ a făcut LIVE pe Facebook și a promis că dă foc Mercedes-ului dacă ajunge la 40.000 de distribuiri. S-a jurat pe ce are mai sfânt și i-a implorat pe oameni să „dea share la toți prietenii”, deși și-a primit și multe înjurături între timp.

„Dacă durează mai mult de 30 de minute, nu-i mai dau foc!”

„Astăzi vreau să vă arăt și să vă demonstrez că astăzi chiar vreau să scap de el. Aici este benzina. Dacă vă faceți 40.000 de persoane, aveți 30 de minute la dispoziție. Dacă aveți curaj și sânge în voi, vă rog să mă ajutați să scap de ea. Vreau să dau foc la mașina asta. Aveți 30 de minute. Îi dau foc, e din 2007. Dacă distribuiți toți, trăiască copiii voștri, dau foc. 40.000 de persoane…În momentul ăsta îi dau foc, aici este bricheta.

Dacă durează mai mult de 30 de minute, nu-i mai dau foc. Să nu vadă poliția benzina aici…Distribuiți toți, să vedem dacă aveți curaj. Vă rog din sufletul meu să vă ajutați. Dacă nu îi dau foc astăzi, nu îi mai dau foc. Dacă astăzi România noastră nu e unită…vreau să scap de mașina asta, nu vreau s-o dau la nimeni…nu vreau să-și bată nimeni joc de mașina mea. Îi dau foc! La 30.000 pun benzina pe ea. Nu vă mint! Dacă în 30 de minute nu v-ați făcut 40.000, n-are rost să mai stau. Vă rog eu frumos, ajutați-mă să scap astăzi de ea, mă! (…)”, așa și-a început Strugurel Irlandezu’ live-ul pe Facebook.

Strugurel Irlandezu’ s-a enervat pe prietenii virtuali: „Mă faceți sărac? Eu iau foc!”

La 40.000 de mii de distribuiri dau foc la Mercedes 2007hai vă rog să mă ajutați sa scap de ea ,30 de minute aveți la dispoziție Publicată de Strugurel Lingurar pe Duminică, 29 Iulie 2018

Deși a fost la 5.000 diferență de ținta pe care și-a propus-o, Strugurel Irlandezu’ nu a putut să treacă peste această „jignire”. N-a mai dat foc mașinii pentru că prietenii virtuali nu au fost în stare să ajungă la 40.000 de distribuiri.

„Mă faceți pe mine sărac când am aur la gât? Cu Mercedes! Cu parfum Tom Ford! Voi mă faceți sărac? Unde sunt 40.000 de share-uri? De like-uri? Vă las că am luat foc. Nu mai pot când aud vorba aia că sunt sărac. Iau foc când aud! Păi de ce mă faceți sărac? Vă pup și vă iubesc, nu mai stau…că-s plin de nervi! N-ați fost în stare să faceți 40.000 de persoane. Nu sunt 40.000 de like-uri. Trebuie să fie 40.000 toți. M-am jurat pe Biblie. 40.000 de like-uri tot. Vă pup. Strugurel a inventat șmecheria! Ies, nu mai stau. Dați-mi cerere toți de prietenie…Am stat o oră! De data asta chiar am luat foc! De asta am vrut să-i dau foc, să vedeți că nu sunt sărac!”, și-a încheiat Strugurel live-ul.