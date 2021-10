Suma fabuloasă pe care o cheltuie Selly pe chirie. Motivul pentru care vloggerul nu își cumpără un apartament

În cadrul unui clip de pe YouTube, Selly le-a arătat milioanelor lui de fani apartamentul în care locuiește cu Smaranda, iubita lui, dar și cu cele două pisicuțe pe care le-au adoptat de curând.

Vloggerul s-a mutat într-un apartament cu chirie în zona Băneasa, din București. pentru care plătește aproximativ 3.000 de euro lunar, iar anual aproximativ 30.000 de euro.

”În momentul de față, pentru apartamentul în care locuiesc plătesc o chirie de 2.050 de euro plus TVA. La chestia asta se adaugă și alte sume, precum 100 de euro locul de parcare pe lună, plus TVA și acolo, plus 200 de euro pe lună pentru parasolarul de pe balcon, și aici plus TVA, așadar 2350 de euro pe lună plus TVA pentru locul ăsta în care eu stau cu chirie. Într-un an, în care eu stau aici, eu cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de ani acești bani și la final să nu am nimic?”, a spus el pe YouTube.

Motivul pentru care vloggerul nu își cumpără un apartament

”Cei care au construit acest cartier, ansamblu, dacă ar fi să punem o valoare, să ne gândim cât ar costa dacă ar fi să cumperi apartamentul ăsta, lunând în calcul zona, luând în calcul toate facilitățile apartamentului, complexului, eu aș estima valoarea lui undeva la 500.000 de euro, plus TVA.

Asta e valoarea pe care eu aș estima-o. Să presupunem că acest apartament s-ar fi putut cumpăra sau apartamente similare cu acesta, de ce nu am ales să cheltui direct 500.000 și să am un bun care să îmi aparțină mie și să rămân cu el versus să plătesc vreo 30.000 de euro în fiecare an și când plec de aici să nu rămân cu absolut nimic?

Pentru că nu mi se pare inteligent să blochezi 500.000 de euro într-un apartament în care tu stai. Ăla e un apartament care nu îți produce bani în mod activ, singurul mod în care ar produce e când îl vinzi, poate că piața va crește și vei avea un profit din vânzarea lui. Ce poți face cu cei 500.000 de euro? Poți să îi investești și să își producă bani mult mai mulți decât un apartament.”, a explicat acesta.

Sursa foto: Arhiva Cancan