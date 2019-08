Summer Well 2019. Data la care începe festivalul Summer Well

Cea de-a noua ediţie a festivalului Summerwell va avea loc în perioada 9-11 august, pe domeniul Ştirbey, din Buftea, unde vor avea loc concerte şi vor fi organizate activităţi diverse. Trei zile de festival cu un line-up compus din nume mari ale scenei muzicale internaţionale, completat de experienţe originale precum Night Picnic, instalaţii de artă special create pentru Summer Well, After Party-uri, Glamping sau Bellevue Lounge, care vor transforma atmosfera festivalului într-o vacanţă memorabilă de trei zile.

Summer Well 2019 – Activități în aer liber

În exclusivitate la Summer Well anul acesta, sâmbătă, 10 august, zona Red Bull Music Stage este transformată de Subcarpaţi într-un „Iarmaroc“ unde pe lângă concertele trupei, vor mai fi ateliere de beat-uri, atelier de măşti tradiţionale şi alte meşteşuguri sau măşti AR.

Summer Well redefineşte experienţele nocturne pentru participanţi: vor putea dansa până dimineaţă la After Party-uri, iar distracţia este completată de instalaţiile ce capătă o nouă viaţă odată cu lăsarea întunericului.

Printre noutăţi vei remarca şi zona de Glamping dar şi Bellevue Lounge, cu bar privat şi platformă amenajată pentru vizionarea concertelor – pentru care participanţii îşi pot upgrada biletele.

Anul acesta, Summer Well adună cele mai creative proiecte româneşti, sub denumirea Summer Well X – conferinţe, expoziţii de artă, cine exclusiviste, zone de gaming – în colaborare cu Visual Playground, One Night Gallery, WeDine sau Bucharest Gaming Week.

Festivalul devine anul acesta în premieră hub-ul ce va reuni o serie de proiecte artistice realizate special pentru festival de către artişti celebri internaţionali, sub umbrela Summer Well Art Collection. Printre aceştia se numără: Luke Jerram cu Museum of the Moon, Quintessenz cu o instalaţie captivantă ce foloseşte tipare, forme şi culoare pentru a schimba percepţia asupra spaţiului, Javier Riera cu Landscape Light Interventions, Tina Fung şi Reza Hasni cu Labradorescence şi Morag Myerscough & Luke Morgan.

Programul festivalului