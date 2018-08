Ioana Grama, într-un OUTFIT provocator la Untold. I-a făcut o declarație de iubire unui artist cunoscut de la noi: “Îl ador pe…”

Este ultima seară demențială de Untold Festival, iar Ioana Grama abia așteaptă să îi vadă pe artiștii de la The Black Eyed Peas performând pe scena de la Cluj Arena. Îndrăgita bloggeriță a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în timpul căruia a vorbit despre celebrul festival de muzică electronică și bugetul alocat pentru acest eveniment, despre ținute și i-a făcut chiar o declarație de iubire în public unui cunoscut cântăreț.



Ioana Grama, într-un OUTFIT provocator la Untold 2018

Ioana Grama a mărturisit că a rămas impresionată de organizarea din acest an de la Untold Festival. Printre artișii care i-au plăcut se numără Jason Derulo, care, potrivit mărturisirilor ei, are un stil aparte de a face atmosferă. La un moment dat, bloggerița, care este singură, a dezvăluit că îl adoră pe rapper-ul Deliric, care a făcut un show tare fain la Untold. Desigur, declarația de iubire pare să fie făcută ca-ntre prieteni.

“E nebunie, ce să fie!?! E fain, e cel mai frumos! (…). Am fost în fiecare zi, dar ieri am lipsit – de fapt, am fost vreo oră, după care am mers acasă să dorm, pentru că nu mai pot, sunt foarte obosită. Abia aștept să se termine toată nebuni asta, pentru că vreau să mă liniștesc.

Dar nu am cum, nu am cum, frate, pentru că vine Summer Well. (…). Cred că anul acesta sunt mai multe activități (…). Și anul trecut a fost superb, și anul acesta. Dar, totuși, cred că e mai fain anul acesta, pentru că m-am distrat mai tare.

Ce artist m-a impresionat… Deliric, care e fanul meu numărul unu’! Îl ador pe Deliric, a făcut un supershow cu băieții. Și mi-a plăcut și Jason Derulo. (…)”,a declarat Ioana Grama în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Ioana Grama, singură și fără gânduri de măritiș

“Chiar nu cheltui mulți bani la festival – cred că mi-am băgat 200 de lei pe cartelă și încă mai am 100 de lei. Chiar nu cheltui bani. (…). Da, sunt numai bună de măritat. Nu (n.r.: nu își dorește să se căsătorească). Nu, sunt singură. (…)”, a mai mărturisit artista.