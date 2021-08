Șumudică sare la gâtul olandezului Makkelie după remiza cu elvețienii: „Cum să dai opt minute de prelungire? Am crezut că a murit cineva!”

Marius Șumudică, antrenorul principal al CFR Cluj, s-a arătat nemulțumit de remiza, 1-1, pe care elevii săi au înregistrat-o pe teren propriu în prima manșă a turului trei preliminar al Champions League cu Young Boys Berna.

Șumi a pus tunurile pe arbitrul partidei, olandezul Danny Makkelie, care adictat numai puțin de opt minute de prelungire în a doua repriză, egalarea elvețienilor venind în al treilea minut „extra”.

„Cum să dai opt minute de prelungire? Am crezut că a murit cineva…Young Boys este o echipă mult mai puternică decât noi, trebuie să recunoaştem, atât fizic, cât şi la contactele 1 la 1. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru efortul pe care l-au făcut. Dar sunt supărat pentru că am muncit atât şi să iei un gol în ultimele minute pe o neatenţie… OK, adversarul a controlat jocul, dar noi deliberat am făcut asta pentru că ştiam că au jucători de 1 contra 1. Este o echipă puternică, o echipă care azi ne-a fost superioară. Dar nu am pierdut. Noi tot aducem puncte pentru România, important e că mai trecem acolo ceva în dreptul coeficientului ţării. Cred că jucătorii mei s-au retras fără să se gândească pentru că eu nu le-am spus nicio clipă să ne retragem. Uneori apare însă această dorinţă de conservare a rezultatului atunci când îi simţi pe adversari mai puternici şi cred că asta a fost o greşeală. Dar sunt mulţumit, jucătorii mei au făcut risipă de efort şi cred că era o încununare dacă reuşim să câştigăm”, a declarat Marius Șumudică.

Returul Young Boys Berna – CFR Cluj este programat săptămâna viitoare în Elveția, pe 10 august. În cazul în care vor trece de elvețieni, ardelenii vor înfrunta câştigătoarea dintre Ferencvaros Budapesta şi Slavia Praga în play-off-ul Ligii Campionilor. Dacă va fi eliminată din Liga Campionilor de Young Boys Berna, CFR Cluj va juca în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Steaua Roşie Belgrad şi Sheriff Tiraspol. CFR are asigurată prezenţa în grupele Europa Conference League dacă va fi eliminată şi din Europa League.