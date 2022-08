SuperLiga: Derby-ul marilor orgolii din Bănie se pariază și la cota 2.15 »»

În Bănie, astăzi, de la ora 21:30, se va disputa un nou episod din derby-ul marilor orgolii dintre cele două echipe din Craiova, cea a lui Mititelu și cea a lui Rotaru, „U” Craiova 1948 – Universitatea, duel ce va conta pentru rund a IV-a din SuperLigă.

Preluată la startul sezonului de Marius Croitoru, „U” Craiova 1948 a bifat o victorie, 3-1 cu CFR Cluj în Bănie, o remiză, 1-1 cu FCSB pe „Național Arena” și un eșec, 2-0 în deplasare cu Farul. În derby, pe banca tehnică a gazdelor acestui meci, va reveni și CR8, tehnicianul ispășindu-și cele două etape de suspendare dictate după eliminarea din prima etapă de la Ovidiu.

De partea cealaltă, Universitatea are un start de sezon complet ratat, zilele lui Laszlo Balint pe banca tehnică a „juveților” fiind numărate. În SuperLigă, echipa lui Rotaru nu a cunoscut încă gustul victoriei, terminând nedecis, 2-2 cu Sepsi OSK acasă și 1-1 în deplasare cu „U” Cluj, și cedând, scor 1-0 în Bănie cu Rapid. În Conference League, după ce au trecut în turul anterior de Vllaznia, alb-albaștrii au cedat la mijlocul săptămânii trecute în Polonia cu scorul de 1-0 în fața celor de la Zorya Luhansk, calificarea în play-off-ul competiției fiind pusă în pericol.

„Va fi un meci special, dar și dificil, care nu vine într-un moment foarte plăcut pentru noi. Am convingerea că antrenez un grup de caractere. În general, caracterele puternice se văd în momentele grele. Sunt 100% convins că asta se va vedea și duminică. Am avut multe discuții cu băieții atât colectiv cât și individual. Reacția lor este foarte bună, sunt convins că se va vedea pe teren. Ne dorim mai mult, muncim în fiecare zi pentru acest aspect. Sunt anumite cauze care provoacă oscilația echipei. Am făcut o analiză statistică cu colegii din staff, ne-am uitat la ce s-a întâmplat în debutul sezonului trecut. În momentul în care echipa a jucat din 3 în 3 zile, rezultatele au fost la fel, nesatisfăcătoare. M-am uitat și la echipele românești din preliminarii și toate suferă. Fotbalul românesc nu este neapărat pregătit să joace în acest ritm. Dar mie nu-mi stă în caracter să mă plâng. Chiar dacă jocul nu este spectaculos, ne interesează eficiența. Fotbalul este despre detalii, sperăm să le îndreptăm în favoarea noastră”, a declarat Laszlo Balint la conferința de presă.

Pariuri „U” Craiova 1948 – Universitatea Craiova:

PSF X – cota 1.55

X2 și sub 3.5 goluri – cota 1.62

Peste 7.5 cornere – cota 1.42

Peste 6.5 cartonașe – cota 2.15