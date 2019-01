Surpriză de proporții! Ce facultate are clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu. Îți vei schimba radical părerea despre ea

Maria Ghiorghiu le dă peste nas tuturor răutăcioșilor, care îi adrezează diverse jigniri referitoare la studiile sale. Clarvăzătoarea s-a confesat pe blogul său personal, acolo unde postează tot ceea ce visează și a mărturisit ce a studiat. Surpriza este că nu a terminat doar o facultate, ci două, Științe Juridice și Teologia.

„Am terminat două facultăți, una la Iași, la Științe Juridice și sunt licențiată,apoi, când am terminat Facultatea de la Iași, m-am înscris la Dunărea de Jos- Galați și am terminat Teologia, fiind și aici licențiată”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul ei personal.

Ce meserie avea Maria Ghiorghiu înainte de a fi prezicătoare?

Maria Ghiorghiu a devenit celebră după ce a prezis incendiul din Colectiv, dar și accidentul din Apuseni. Înainte de toate cele întâmplate, femeia avea un serviciu, cu normă întreagă. Maria Ghiorghiu a fost casieriţă la Loteria Română şi probabil că acolo şi-a exersat puterea de prezicere.

Apoi a devenit secretară într-un cabinet de avocatură, ceea ce spune că este şi în prezent. Cel puţin astea sunt meseriile trecute în prezentarea Mariei Ghiorghiu, prezicătoarea din Iaşi.

Maria Ghiorghiu are un blog, acolo unde postează ceea ce susţine ea că îi este transmis prin vocile pe care le aude. Se consideră o persoană extrem de credincioasă şi aceasta a ajutat-o să prevadă tragediile din ultimii ani.