Surpriză! Iată cum arată Oana Raluca, soția lui Constantin Diță, Giani din Las Fierbinți de la Pro TV

Giani din ”Las Fierbinți” – Constantin Diță în acte – a devenit un personaj pe care îl cunoaște toată lumea. Integrându-se perfect în scenariul rural al serialului de mare succes de la Pro TV, Giani stârnește zâmbete și hohote de râs la fiecare apariție, fiind ”făcut” pentru un astfel de rol.

Dar, în ceea ce privește viața personală, Constantin Diță este un familist convins – nu burlac, ca personajul pe care îl interpretează – și are alături o soție iubitoare. Sunt căsătoriți încă din adolescență, iar Oana Raluca i-a dăruit actorului doi băieți.

Întrebat care este asemănarea cu Giani, actorul Constantin Diță a spus: ”Sunt în multe feluri, dar cert e că nu am nicio treabă cu felul de a fi al lui Giani, nu sunt combinator. Fireşte că sunt şi puncte comune, pentru că eu îl fac, e copilul meu, dar în esenţă suntem complet diferiţi”, informează viva.ro.

”Am avut cinci accidente de mașină”

Actorul Constantin Diță a mărturisit într-un interviu video acordat lui George Buhnici, pe cavaleria.ro, că a plătit destul de mult pentru succesul lui. Anul trecut, de exemplu, a fost unul de coșmar, a povestit acesta.

”Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”, a mărturisit celebrul Giani.

În luna decembrie a anului trecut a circulat știrea că Giani ar fi murit pe patuld e spital. Nimic mai fals, însă starea lui de sănătate era într-adevăr gravă.

”Am tot citit în perioada aia, pentru că nu puteam ieși din casă. A fost sinistru. Am făcut ceva pe piele. Pe tot corpul. M-am panicat foarte tare. Doctorul mi-a zis că echilibrul perfect este așa: 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore pentru tine”, a mai spus actorul în interviul acordat lui George Buhnici.