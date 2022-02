Surpriză în cazul dublei crime din Iași! O nouă probă ADN a apărut pe un comutator din vila unde au avut loc omorurile. A cui este urma?

În urma analizelor efectuate, pe un comutator din vila unde au avut loc crimele a apărut o nouă probă ADN, ce aparține unui bărbat. Informația a fost confirmată de Raluca Andrei, avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul principal în cazul omorurilor. Marți, judecătorii vor decide dacă prelungesc sau nu arestul prevenitv al marocanului.

Avocata Raluca Andrei a precizat că respectivul ADN nu corespunde cu cel al clientului ei, Ahmed Sami El Bourkadi, nici cu cel al victimei Youssef Jniyah.

“Da, este adevărat. Pot să vă confirm acest aspect, și anume că a apărut o nouă probă ADN, după sosirea rezultatelor de la București. Este vorba despre o urmă ADN luată de pe un comutator, de la o ușă din vila din Moara de Vânt. Este urma unui bărbat necunoscut. Acest ADN nu corespunde nici cu cel al clientului meu, nici cu cel al victimei Youssef Jniyah. Urmează să vedem ce vor descoperi anchetatorii referitor la această urmă”, a declarat ieri avocata Raluca Andrei, cea care îl reprezintă pe principalul suspect, Ahmed Sami El Bourkadi, potrivit bzi.ro.

Surpriză în cazul dublei crime din Iași. Ce s-a descoperit la vila unde au avut loc omorurile

Instanța a analizat, luni, solicitatea de prelungire a arestului prevenitv în cazul marocanului, dar o decizie finală va fi luată marți. Avocata Raluca Andrei a cerut ca marocanul să fie plasat în arest la domiciliu.

“Astăzi (ieri – n.r.), eu am depus la dosar o dovadă a unui domiciliu stabil pe care îl are clientul meu, în eventualitatea în care va fi schimbată măsura preventivă. De altfel, eu am cerut ca el să fie scos din arest preventiv și să fie plasat în arest la domiciliu”, a subliniat avocata Raluca Andrei.

Ahmed Sami El Bourkadi susține, în continuare, că este nevinovat

Zilele trecute, Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul principal în cazul dublei crime din Iași, a fost audiat de anchetatori, ocazie cu care tânărul a negat, din nou, că ar fi autorul omorurilor. A recunoscut că a fost la vilă înaintea producerii tragediei, dar că nu are legătură cu ce s-a întâmplat ulterior acolo.

“I-a fost comunicat faptul că a fost extinsă urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și distrugere. Se face referire la faptul că telefoanele victimelor au dispărut și la faptul că s-a încercat incendierea vilei”, a mai spus avocata.