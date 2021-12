Tatăl Vanesei, tânăra ucisă împreună cu iubitul marocan, face dezvăluiri sfâșietoare. Fiica sa i-ar fi cerut ajutorul înainte să moară

Tatăl Vanesei, tânăra ucisă împreună cu iubitul marocan, este îngenuncheat de durere. Cu privirea tristă și vocea tremurândă, bărbatul a dezvăluit care a fost ultima discuție pe care a avut-o cu fiica sa.

Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei din Maroc, Youssef Ajniyah, ambii studenți la UMF Iași, au fost înjunghiați de mai multe ori, în vila în care locuiau. Cadavrele lor au fost găsite sâmbătă dimineața. Tânăra a fost înjunghiată de 33 de ori, iar moartea sa a fost violentă.

Familia și apropiații Vanesei nu-și pot reveni din șocul suferit. Răpus de durere, Costel Burlacu și-a găsit cu greu cuvintele. Bărbatul a vorbit pentru prima oară după tragedie. A mărturisit care a fost discuția pe care a avut-o cu unica lui fată, înainte ca ea să fie ucisă fără milă.

”Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea. Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta. Ea studia, în anul II, la Școala Postliceală «Grigore Ghica Vodă», din Iași. V-am spus că discutasem cu ea să amenajăm frumos acolo, la casă. Nu știu ce s-a întâmplat sau cine a făcut asta… Am vorbit și la Parchet, am discutat și cu polițiștii. Oamenii au unele indicii, dar eu cred că nu știu mai multe decât ceea ce știți și dumneavoastră”, a declarat, cu lacrimi în ochi, Costel Burlacu, pentru bzi.ro.

El este principalul suspect al dublei crime

Ahmed Sami El Bourkadi este un marocan, student la UMF Iași, coleg cu Youssef Ajniyah. Acesta a fost pus în urmărire internațională după ce a fost arestat în lipsă de magistrați. Tânărul se afla în anturajul celor două victime şi anchetatorii cred că ar putea fi vorba despre o răzbunare sau un conflict spontan.

Numele suspectului principal și fotografia sa au fost postate pe site-ul Poliției Române. Acesta are părinții din Maroc, dar s-a născut în Canada și are pașaport canadian.

Pe 9 decembrie, Ahmed Sami El Bourkadi s-a prezentat la Spitalul Sf. Spiridon din Iași cu o plagă la mâna dreaptă. A fost dus în secția de chirurgie plastică, dar nu a mai revenit la UPU: ”Pe data de 9 decembrie s-a prezentat în urgenţă o persoană de naţionalitate străină care avea o plagă la mâna dreaptă şi a primit îngrijiri medicale în clinica de Plastică Reconstructivă din cadrul spitalului. Din clinică nu a mai revenit în unitatea de primiri urgente”, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, şefa UPU SMURD.