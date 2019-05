Surpriză în România: e însărcinată! Vedeta a ținut să se afle de la ea! Prima poză cu burtica

Vestea a fost dată chiar de către vedetă: este însărcinată cu al doilea copil! A pus pe Instagram o poză în care burtica i se vede în toată splendoarea!

Este vorba de Cudeea, iubita rapperului Skizzo Skills. Cei doi mai au o fetiță, de patru anișori. Cudeea este o cunoscută blogeriță.

”Ne doream atat de tare sa traim aceste momente, la fel ca si Samia, noua burtica s-a lasat asteptata undeva la un an de zile 🕊 Suntem fericiti, eu una sunt cea mai linistita din viata mea, Robert este in extaz, Samia pare sa inteleaga foarte bine ce urmeaza si se bucura mult 🤗 Nu este totul roz, am inca o sarcina grea, dar detaliile astea am sa vi le spun in viitorul apropiat. Multumesc pentru rabdare”, a scris Cudeea pe Instagram.

Acolo unde a pus poza în care își mâncâie vizibila burtică, iar alături este fetița ei.

”Eu am doua fiice distanta de 3ani și 3luni și vreau să spun că cea mare, Andreea are grija foarte mare de surioara ei, Melania. Sper că și tu să ai parte de protectia surioarei mai mari. Îți dorim liniște, sănătate și tot ce.i mai bun”, i-a răspuns o prietenă.