Surpriză la Antena 1! Va exista sau nu sezonul 7 “Chefi la cuțite“. Nervos, Scărlătescu s-a dat de gol

Emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 6, a fost lider de piață pe toate categoriile de public, fiecare ediție fiind urmărită de peste două milioane de telespectatori. Datorită acestui record, boșii de la Antena 1 au decis să mai să mai producă un nou sezon, cu numărul 7. Astfel, peste aproximativ trei luni, mai exact în aprilie, fanii “Chefi la cuțite“ se vor bucura de noi experiențe, alături de cei trei chefi și concurenții care se vor lupta să câștige marele premiu.

Într-un moment de nervozitate, din cauză că a piedut în fața lui Bontea, Cătălin Scărlătescu s-a dat de gol și a mărturisit că în sezonul următor o să fie mult mai atent când își va alege echipa.“În sezonul următor o să fiu mult mai atent când o să îmi aleg echipa. În sezonul șapte, vreau să câștig cu o lady-chef, țara aceasta are nevoie de așa ceva!“, a mărturisit Scărlătescu.

Mihai Munteanu, câștigătorul de la “Chefi la cuțite”, donează o parte din cei 30.000 de euro

“Uriașul” lui Sorin Bontea, așa cum a fost numit de concurenții de la “Chefi la cuțite”, a subliniat încă de la început că, de fapt, sezonul cu numărul șase al emisiunii a fost câștigat de el și de Silviu Nedelea, colegul de echipă. “Câștigătorii sezonului șase suntem doi. Suntem eu cu Silviu. Și echipa albastră”, a declarat Mihai Munteanu, câștigătorul de la “Chefi la cuțite”, în cadrul emisiunii “Prietenii de la 11”.

Tot pe canapeaua show-ului de televiziune prezentat de Diana Munteanu și Florin Ristei, Munti a mai spus că o parte din bani îi va împărți cu ai lui colegi care au făcut parte din echipa albastră, condusă de chef Sorin Bontea. Desigur, își dorește ca o sumă importantă să o folosească după bunul plac, desigur, cu acordul soției. Iar o altă sumă va fi folosită pentru locuința pe care plănuiește să o ia cu partenera lui de viață.

“În primul rând, am niște datorii față de echipă, pe care trebuie să le plătesc. Noi ne-am aranjat cărțile înainte de finală și ne-am spus că fiecare dintre noi va primi câte ceva. Pentru că am și spus, sezonul șase a fost câștigat de echipa albastră. Cu restul, dacă-mi dă nevastă-mea voie să cheltuiesc câțiva din ei, ok, dar cel mai probabil cred că vom pune pentru apartamentul pe care vrem să îl luăm împreună”, a mai mărturisit Mihai Munteanu.

Iar asta nu e tot! O parte din cei 30.000 de euro câștigați de Mihai Munteanu în cel de-al șaselea sezon de la “Chefi la cuțite” va fi donată. Dezvăluirea a fost făcută de colegul câștigătorului de echipă, Silviu Nedelea, care considerat marele învins al finalei de la îndrăgitul concurs culinar de la Antena 1.

“O parte din bani vrem să-i donăm. Soția mea este implicată în mai multe bloguri de donare și vrem să donăm niște bani”, a explicat Silviu Nedelea, care a început competiția în echipa roșie, a lui Florin Dumitrescu.