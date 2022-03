Surpriza optimilor vine de la Amsterdam: Benfica merge în sferturile UCL »»

Benfica Lisabona s-a calificat în sferturile de finală ale Champions League. După 2-2 în manșa tur pe teren propriu, „vulturii” s-au impus pe teren propriu în fața celor de la Ajax cu scorul de 1-0 (0-0).

Lusitanii au dat lovitura pe finalul partidei de pe ”Johan Cruijff ArenA”, prin atacantul uruguayan Darwin Nunez (min.77), cu o lovitură de cap, devansându-l pe portarul camerunez Andre Onana. Ajax a condus cu 2-0 în tur la Lisabona, meciul încheindu-se la egalitate, 2-2.

„Când am aflat tragerea la sorţi, cu Ajax, am ştiut că vom avea o misiune foarte dificilă, însă nu am încetat niciun moment să credem că este posibil să câştigăm dubla. Am avut un meci dificil, Ajax este una dintre echipele europene cu mare calitate în atac. Nu am putut juca aşa cum ne-am dorit, însă dacă nu merge într-un fel, trebuie să reuşeşti în alt mod”, a mai spus Nelson Verissimo. Nu am reuşit să avem posesia mingii, dar am ştiut că vor veni momente în care să ne arătăm curajul şi determinare în apărare şi apoi să profităm de şansele noastre. Obiectivul nostru iniţial era să trecem de grupe în Champions League, iar acum este să continuăm visul Benficăi”, a declarat Nelson Verissimo, antrenorul lusitanilor.

Site-ul UEFA remarcă ”blestemul” echipei olandeze la meciurile eliminatorii de acasă, subliniind că au trecut 26 de ani de când Ajax a reuşit să câştige un meci la Amsterdam în această fază a competiţiei.