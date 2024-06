Surpriza pe care Andreea Bălan i-a pregătit-o iubitului ei în ziua în care au împlinit un an de relație. Ce spune despre căsătoria cu Victor Cornea. „Este doar pentru lumea 3D”

Bucurie mare pentru Andreea Bălan și Victor Cornea! Cei doi sărbătoresc un an de relație. Formează unul dintre cele mai admirate cupluri din lumea showbiz-ului, iar fanii îi urmăresc cu interes pe rețelele sociale. Ambii au copii, ceea ce este o armonie perfectă pentru ei: artista are două fiice, iar tenismenul are un fiu.

Andreea Bălan și Victor Cornea au sărbătorit un an de relație marți, 4 iunie 2024. Cei doi îndrăgostiți au petrecut evenimentul împreună, iar artista i-a pregătit o surpriză specială iubitului ei. Victor Cornea și Andreea Bălan au sărbătorit aniversarea relației lor la un restaurant, alături de copii. Tortul special a fost decorat cu mingi de tenis, dulci și comestibile, și chiar cu o figurină a sportivului. Prin culorile sale, desertul evoca nuanțele galben-verzi ale mingilor de tenis, care au fost mereu o parte importantă a pasiunii și carierei lui Cornea. Ce zice Andreea Bălan despre căsătoria cu Victor Cornea Blondina a vorbit deschis despre faptul că pentru ea căsătoria nu reprezintă o prioritate în acest moment al vieții sale. Deși recunoaște că pentru alții căsătoria poate fi un scop important, pare că pentru Andreea Bălan nu este cazul. „A te mărita nu înseamnă că este fericirea supremă. Pentru unele da. Este doar un obiectiv de atins. Pentru mine acest obiectiv nu mai este de atins. A fost cândva și l-am făcut, l-am bifat. Să fii cu cineva într-o relație de iubire sinceră și ai o conexiune autentică este cel mai important. Nu mai contează să te măriți și faci un act. Asta este doar pentru lumea 3D.

În 3D lumea vrea să știe dacă te măriți, ce se întâmplă. Atât timp cât ai o conexiune divină, suflet la suflet, vorbim, intrăm în spiritualitate, atunci nu mai contează chestia asta cu Primăria și hârtie. Sunt doar niște formalități ale lumii 3D în care trăim. Noi jucăm un joc, e ca un joc.

Trebuie să-l jucăm cumva, facem tot felul de lucruri, proiecte, dar dacă ieșim un pic și facem zoom out și mergem în 4D, în 5D, acolo nu contează actul. Important este să înțelegem că toți avem tot felul de experiențe, suntem aici să învățăm, trăim niște lecții pe care noi ni le-am ales de Sus și trebuie să le experimentăm și la final să ne iubim și să ne acceptăm așa cum suntem", a declarat Andreea Bălan, despre o posibilă căsnicie.