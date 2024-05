Ce decizie a luat Andreea Bălan pentru trupa Andre. Iubita lui Victor Cornea a dezvăluit în ce relații se afla cu Andreea Antonescu: „Suntem foarte bine, dar separat...”

Andreea Bălan a dezvăluit recent cum a ajuns la concluzia că este momentul să reînvie trupa Andre și să reia legătura cu vechea sa prietenă, Andreea Antonescu, acum cinci ani. Totodată, a împărtășit și cum a decis să pună capăt proiectului după America Express și să se distanțeze de fosta sa colegă de scenă. Deși Andreea Bălan nu a intrat în detalii, a subliniat că relația sa cu Andreea Antonescu s-a răcit, în prezent fiind mai mult una formală, în care se salută, dar nu mai există apropierea de altădată.

Într-un interviu recent, Andreea Bălan a împărtășit povestea emoționantă a momentului dificil prin care a trecut acum cinci ani, când a fost la un pas de a-și pierde viața în timpul nașterii prin cezariană, din cauza unui stop cardiac. Cu toate că a fost o experiență terifiantă, medicii au intervenit prompt și i-au salvat viața. A fost momentul în care și-a dat seama că viața poate fi fragilă și că trebuie să aprecieze fiecare zi la maximum. În urma acestei experiențe, Andreea Bălan a luat decizia de a reînvia trupa Andre și de a relua legătura cu Andreea Antonescu.

Citește și: ANDREI ARADITS ȘI ANDREEA BĂLAN, LA CUȚITE! NU S-AU SUPORTAT DELOC LA „TE CUNOSC DE UNDEVA”: „MI-A ZIS FOARTE CLAR, PE FAȚĂ!”

În cadrul podcastului „Lucruri simple” moderat de Horia Brenciu, Andreea Bălan a împărtășit povestea din spatele deciziei sale de a reuni trupa Andre, imediat după ce a trecut prin momentul critic al unui stop cardiac.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. Ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, ne mai povesteam, dar nu am fost niciodată foarte apropiate. Și apoi, când am avut stopul cardiac, s-a întâmplat ceva în subconștientul meu, că de acolo a început și evoluția mea spirituală, de acolo m-am transformat.

Deci asta acum cinci ani când s-a născut Clara. Și a doua zi, noi nu ne vorbeam de doi ani deja, ne certaserăm că trebuia să cântăm la un moment dat la un festival foarte mare și a fost o chestiune de organizare și ne-am certat că eu voiam ceva, ea voia altceva. (…) Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei (n.r. George Burcea) și să-i zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți și am sunat-o pe Andreea cu care nu mai vorbisem de de doi ani, să refacem trupa Andre’, a declarat Andreea Bălan, în cadrul podcastului.