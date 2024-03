Survivor le-a distrus relaţia? Detaliul bizar care a ieşit la iveală după divorţul lui Carmen Grebenişan de Alex Militaru

În urmă cu doar câteva ore, Carmen Grebenișan a confirmat divorțul de Alex Militaru. În vara anului 2021 și-au oficializat relația în fața ofițerului stării civile, iar în urmă cu un ar fi trebuit să aibă loc nunta. Evenimentul a fost anulat în ultimul moment. Care este detaliul straniu care a ieșit la iveală după despărțirea celor doi. Acum totul este clar.

Carmen Grebenișan a divorțat de soțul ei, Alex Militaru. Anunțul a fost făcut public pe o rețea de socializare, iar vestea i-a lăsat mască pe utilizatori. Cei doi păreau că au o căsnicie fericită, însă nu lipsită de necazuri. Fără a da prea multe detalii referitoare la cauzele divorțului, influencerița și-a informat comunitatea că decizia a fost una de comun acord, iar ruptura a avut loc într-un mod pașnic și civilizat.

„Acestea fiind spuse, cred că v-ați dat seama, probabil de ceea ce s-a întâmplat. Eu și Alex am ales să ne separăm de comun acord printr-o modalitate prietenoasă. În scurt timp, eu o să mă mut din locuința pe care o avem împreună. Când o să simt să expun mai multe detalii despre acest subiect în online, o să o fac. Ce vă comunic acum s-a întâmplat deja de câteva săptămâni. Tot ce trebuie să știți este că nu e o decizie impulsivă. Este o decizie rațională, concluzionată în mult timp, pe baza unor motive pe care, evident, nu pot să le expun pentru că țin de intimitatea noastră pe care o respect. Noi ne înțelegem bine și chiar ținem mult unul la celălalt, dar uneori asta nu este de ajuns. Tot ce trebuie să știți este că nu suntem supărați și nu o să ne vedeți depresivi”, a scris Grebenișan pe Instagram.

Când a început să scârțâie, de fapt, relația dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru

În urmă cu aproape 3 ani, infleuncerița a spus ”DA” în fața ofițerului stării civile, nunta fiind programată pentru anul 2023. Evenimentul a fost amânat în ultimul moment. Care este, de fapt, motivul? Ei bine, imediat după ce au plănuit data nunții propriu-zisă, Carmen Grebenișan a pus totul pe ”pauză” și a plecat la Asia Express. Așa cum declara în perioada respectivă, influencerița mărturisea că și-a dorit tot timpul să fie concurentă în show-ul de la Antena 1. Concluzionând, gurile rele ar putea spune că dacă nu amânau, clar ajungeau să-și oficializeze relația religios.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea. Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau”, a declarat Carmen Grebenişan la testimonialele emisiunii.