Suspectul principal în cazul crimei de la Brăila face primele declarații! A omorât-o sau nu pe Marina Gavril?!

Marina Gavril a sfârșit într-un mod tragic la vârsta de 41 de ani. Femeia a fost găsită fără viață pe data de 16 iulie, în cabinetul ei stomatologic, iar oamenii legii au deschis o anchetă amplă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat cu aceasta. Autoritățile susțin că este vorba despre o crimă premeditată, iar suspectul principal este un bărbat de 39 de ani din Brăila, care a fost deja interogat de polițiști. Acesta nu recunoaște crima sub nicio formă! Declarațiile lui au stârnit controverse.

Un bărbat de 39 de ani din Brăila este suspectul principal în cazul morții Marinei Gavril, medicul stomatolog ucis în cabinetul său. Procurorii susțin că este vorba despre o crimă cu premeditare și spun că ucigașul ar fi ucis-o în doar 33 de secunde pe doctoriță.

Principalul suspect în cazul morții Marinei Gavril nu-și recunoaște fapta

Chiar dacă oamenii legii au pus cap la cap scenariul uciderii femeii, suspectul nu recunoaște nimic. Acesta le-a spus autorităților că a mers la cabinetul ei pentru că-l durea măseaua, însă femeia nu l-a primit pentru că nu avea programare.

CITEȘTE ȘI: DETALIUL CARE A DUS LA PRINDEREA CRIMINALULUI DIN BRĂILA. CE A ÎNCEPUT SĂ FACĂ DUPĂ CE A IEȘIT DIN CABINET

„Nu este adevărat. Într-adevăr, am fost acolo, am recunoscut, am intrat, mă durea măseaua, dar eu n-am omorât-o. N-am omorât-o eu”, a punctat principalul suspect, pentru RTV. În continuare, acesta a răspuns unor întrebări legate de prezența lui în cabinetul medicului.

Reporter: V-a pus cineva să intrați peste ea acolo în cabinet?

Suspectul: Nu, nu, nu. Eu n-am făcut nimic.

R: La ce oră ați ajuns la ea la cabinet?

S: Nu mai știu cât era ceasul exact, era 12, 12.30 când m-am dus la părinții mei și le-am zis că mă doare măseaua și că mă duc să văd ce fac cu ea, că mă doare foarte rău măseaua și nu mai puteam de durere.

R: Și v-a scos-o până la urmă?

S: Nu, mi-a zis că nu poate să mi-o scoată că e infecție în ea și că trebuie cu programare.

R: Și când v-a făcut programare să veniți?

S: Nu mi-a făcut programare?

R: Și cam cât timp ați stat acolo în cabinet?

S: Am stat pe puțin, 3, 4 minute. Nu știu ce au făcut, ei au zis că eu sunt țigan și ce-au zis, hai că acum prindem contul lui ăsta, să-l băgăm pe ăsta, să ne scoatem noi.

CITEȘTE ȘI: CE AU DESCOPERIT LEGIȘTII SUB UNGHIILE MARINEI, DENTISTA DIN BRĂILA. CÂT AR FI PLĂTIT SUSPECTUL PENTRU SERVICIILE EI

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Acesta are un cazier extins, având condamnări pentru fapte violente în Germania și Franța, fiind eliberat din închisoare abia în luna martie. Vezi AICI cum au reușit oamenii legii să-l prindă pe presupusul făptaș.