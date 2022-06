Steliana Sima face parte dintre cele mai apreciate artiste din lumea folclorului. Deși mulți nu știu, numele real al interpretei este Florea Sima Cuța și conduce Ansamblul Artistic „Ciocârlia” al M.A.I., încă din anul 2009. Steliana Sima are o discografie bogată în cântece de suflet, care îi spun povestea vieții. Dincolo de harul înnăscut, interpreta de muzică populară se mai mândrește cu un talent, neștiut de lume. Este vorba despre arta cusutului, pe care a preluat-o de la cea mai dragă persoană din viața ei.

Steliana Sima moștenește priceperea la cusut, cu precădere la crearea iilor de modă veche, de la bunica sa. Cântăreața a învățat să își facă singură portul tradițonal, într-un mod foarte meticulos, ceea ce o diferențiază de restul artiștilor.

Încă un lucru necunoscut despre Steliana Sima este faptul că deseori a îmbrăcat greșit ia chiar, sub ochii multor admitori.

„Nu știi care e fața, nu știi care e dosul”

„De la bunica mea, de acum 30 de ani, am fuste, băsmăluțe, am un brâu. Încă miros toate hainele a ea. Am mai multe ii cusute de ea, iar când mă punea să cos, să-mi fac zestrea, ea niciodată nu venea să se uite.

Pentru că știu să cos și, atenție, pe stilul vechi, nu cum se coase acum, pe două rânduri.

(VEZI ȘI: VISUL CUTREMURĂTOR PE CARE L-A AVUT STELIANA SIMA. CÂNTĂREAȚA A MERS LA PREOT)

Nu sunt adepta iilor de astăzi pe care le văd, să le port și eu. Nu am nimic stilizat pe mine și nu îmi place. După ce terminam de cusut, maica ne verifica să fie totul cum trebuie. Cusătura trebuia să fie perfectă.

Dacă ați ști de câte ori am intrat eu cu ia pe dos pe mine în scenă… și nu a știut nimeni! Nu știi care e fața, nu știi care e dosul. Deci am intrat de foarte multe ori cu iile pe dos. Nu vezi diferența, așa de bine cusute sunt. Era atât de meticuloasă bunica mea, iar eu îi semăn foarte mult bunicii, atât fizic cât și moral”, a povestit Steliana Sima la Etno TV.