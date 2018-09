Alexandra Costache, tânăra care a scăpat din îmbrâncelile Magdalei Șerban, cea care voia s-o împingă în fața metroului, vrea daune pentru trauma pe care a trăit-o.

La începutul acestei luni a început procesul în care este judecată Magdalena Șerban, femeia care la finalul anului rtecut a împins două tinere în fața metroului, una dinrte ele murind în urma impactului cu trenul.

În acest proces, Alexandra Costache este parte, tânăra cerând daune de 50.000 de euro pentru truma suferită. Ea a declarat în fața judecătorilor că face ședințe de psihoterapie și că este marcată de întâmplarea în care putea să-și piardă viața.

Magdalena Șerban i-a șocat pe judecători la primul termen al procesului și a fost de acord să dea o declarație despre faptele de care este acuzată de procurori.

„Am început să mă uit la mai multe persoane și vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine și eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut că am plecat. A căzut pe șine. A încercat să se ridice. Distanța era mai mare de 1.51 și nu se putea ridica. Când era căzuta ea striga dacă pot să iau geanta. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care așteaptă călătorii și geanta era în una din mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu știu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo”, a explicat lucid femeia.

Judecătorul de caz a început audierea cu întrebări generice și a dorit să audă de la Șerban ce studii are, pe unde a muncit, care erau supărările ei din perioada anterioară crimei.

„Am bacul luat. Am făcut profesionala. Am fost concediată de la Carrefour Express unde lucram ca casieră, în decembrie, iar nivelul de trai al meu a scăzut. Mă refer la zilele în care s-au petrecut accidentele. M-am simțit rău în acea zi. Am căutat de lucru la metrou la mai multe stații, de lucru pe la chioșcuri și pe sus. M-am simțit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și îmi pare rău. Am lucrat și în Spania la curățenie. De la 17 la 28 de ani am lucrat în România și de la 28 la 38 în Spania. Și în Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie. Am avut gânduri negre, amețeli”, a rememorat Magdalena Șerban.

Femeia a insistat că gesturi precum cele de la metrou nu îi sunt caracteristice amintind astfel că a lucrat în mediul social, cu bătrâni, în domeniul îngrijirilor, context în care nu a avut incidente.