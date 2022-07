Tânăra din imagine a făcut 40 de operații estetice, de 600.000 de euro, pentru a arăta precum Kim Kardashian. Dar regretă enorm. Cum arată, de fapt

Un fost model, care a cheltuit aproape 600.000 de dolari pe operații ca să arate precum Kim Kardashian, a scos acum din buzunare 120.000 de dolari pentru a reveni la aspectul ei original.

Jennifer Pamplona, ​​în vârstă de 29 de ani, a avut peste 40 de proceduri cosmetice de-a lungul a 12 ani în încercarea de a o imita pe Kim Kardashian, înainte de a-și da seama că nu își mai dorește așa ceva.

„Oamenii îmi spuneau Kardashian și a început să devină enervant. Am lucrat și am studiat și am fost femeie de afaceri. Făcusem toate aceste lucruri și aveam toate aceste realizări în viața mea personală, dar eram recunoscut doar pentru că eu semănam cu Kim Kardashian”, a spus femeia.

În cele din urmă, după câțiva ani de la operații, Pamplona a spus că și-a dat seama că suferă de dismorfie corporală și a vrut să revină la aspectul ei real. Ea a găsit un medic din Istanbul care a spus că o poate ajuta să revină la aspectul ei inițial.

„Am văzut pe computer dinainte cum voi arăta și parcă aveam o renaștere. Am avut un lifting al feței și gâtului, îndepărtarea grăsimii bucale, o operație la ochi de pisică, un lifting de buze și o operație de nas, toate deodată. Am intrat în sala de operație ca o persoană și am ieșit ca alta”, a declarat tânăra.

VEZI ȘI: CUM ARATĂ ACUM, DRAGOȘ MOLDOVAN, LA 3 ANI DE CÂND A CÂȘTIGAT VOCEA ROMÂNIEI, LA PRO TV? SCHIMBARE RADICALĂ

Jennifer Pamplona a suferit complicații severe

Cu toate acestea, Pamplona a suferit complicații în timpul operației, spunând că „sângera din obraji” timp de trei zile după ce a dezvoltat o infecție. „Credeam că mor. Mă gândeam în sinea mea: „Ce naiba am făcut cu viața mea?”, a mai spus tânăra.

Din fericire, bruneta este acum pe drumul de recuperare: „Cel mai bun sentiment este să știu că nu mai sunt într-o luptă cu mine. Acum sunt ceea ce mi-am dorit să fiu și înțeleg cu adevărat sensul vieții.”

CITEȘTE ȘI: VIAȚA ADINEI ASĂVOAIE S-A SCHIMBAT RADICAL. CUM ARATĂ ȘI CE FACE ”PĂPUȘA DIN GLINA” ACUM?