Tânăra din imagine și-a pus în cap toate rudele. Cum s-a îmbrăcat la nunta surorii ei

O tânără a stârnit numeroase controverse după ce a apărut îmbrăcată într-o rochie albă la nunta surorii ei. Sophie (21 de ani) a devenit virală pe TikTok, după ce le-a arătat tuturor ținuta pe care a purtat-o la marele eveniment din viața surorii ei. Mulți au fost cei care au criticat-o pentru alegerea făcută și i-au adresat cuvinte grele. Nici cei din familia ei nu au menajat-o deloc. Care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care a recurs la un astfel de gest?

Din popor se spune că nu este bine ca altcineva, în afară de mireasă, să îmbrace o ținută albă la o nuntă. Unii ar spune că-i lipsă de respect față de protagonista evenimentului. Ei bine, nu de aceeași părere a fost și Sophie care a purtat o rochie albă, asemănătoare cu o rochie de mireasă. A postat imaginile pe internet, unde au devenit virale.

Mulți au criticat-o pentru gestul ei, căci nu se așteptau ca sora miresei să îmbrace o rochie aproape la fel cu aceasta. Până ca tânăra de 21 de ani să explice adevăratul motiv din spatele gestului ei, a încasat multe jigniri și cuvinte dure. Femeile, în general, nu sunt de acord ca la nunta lor, altă tânără să poarte o rochie albă.

De ce a purtat tânăra o rochie albă în ziua nunții surorii ei

Iată că nu a fost cazul și-n această situație, căci ținuta a fost aleasă chiar de mireasă. Aceasta și-a dorit ca domnișoarele de onoare pe care le-a desemnat să-i fie alături în ziua cea mare, să poarte rochii albe.

Sigur că, nu multe sunt femeile care ar recurge la un astfel de gest, pentru că-și doresc ca-n cea mai fericită zi din viața lor, să strălucească de-a dreptul și să fie unice. Sophie le-a explicat apoi internauților că dorința ei nu a fost să îmbrace rochie albă.

„Am purtat alb la nunta surorii mele ca răzbunare pentru că…Nu, glumesc, nu am făcut-o, dar aș fi putut. Nu, am fost forțată. De fapt, nu am vrut să port alb”, a spus tânăra, pe rețelele de socializare, notează ladbible.com

Oamenii au înțeles, în cele din urmă, că asta a fost dorința miresei și că sora ei nu a vrut să se răzbune pe ea, fix la nunta ei. Sigur că, până să ofere aceste explicații, mulți au criticat-o aspru.