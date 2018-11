Tânărul care a intrat cu mașina, în plin, într-un grup de persoane aflate în parcarea unui mall din Brăila este recidivist. În urmă cu doi ani, împreună cu tatăl său, el a bătut o persoană cu o rangă.

Conform deciziei instanței, tânărul a fost găsit vinovat de loviri și alte violențe. În momentul pronunțării deciziei, tânărul nu împlinise 18 ani și a fost supravegheat timp de 6 luni chiar de mama sa. Asta deși anchetatorii stabiliseră că victima fusese bătută cu o rangă de cei doi agresori. Pedeapsa cu supravegherea s-a încheiat recent, în condițiile în care hotărârea instanței a fost pronunțată la finalul anului trecut.

Prima decizie a aparținut Judecătoriei Brăila din 19.07.2017: „În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Aplică inculpatului Parfenie Marius Valentin măsura educativă a supravegherii pe o perioadă de 6 luni", este soluția anunțată pe portalul instanței.

Ulterior, apelurile inculpaților au fost respinse de Curtea de Apel Galați, soluția devenind defintivă pe 24.11.2017.

Zece persoane au ajuns la spital

Zece persoane au ajuns la spital, duminică, în urma atacului de la un mall din Brăila, unde un tânăr a intrat cu mașina, în plin, într-un grup de persoane aflate în parcare, după ce a lovit două persoane, tot cu mașina, pe centura ocolitoare a orașului.

În prealabil, tânărul de 20 de ani a avut un conflict, în comuna Cazasu, cu un bărbat, în legătură cu un autoturism. Surse din rândul anchetatorilor spun că tânărul luase cu ceva timp în urmă mașina să o încerce, iar duminică cei doi urmau să se înțeleagă. În urma conflictului verbal, tânărul l-a înjunghiat pe bărbat.

Potrivit unor martori de la mall, în momentul în care a fost imobilizat, tânărul striga ”trebuie să curgă sânge în țara asta”.