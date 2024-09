Țara care își va construi propriul Vatican în capitală. De ce au luat această decizie autoritățile

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că dorește să ofere membrilor minorității religioase Bektashi, un ordin șiit sufi, propria enclavă în Tirana, ceva asemănător Vaticanului din interiorul Romei, ca modalitate de promovare a toleranței religioase.

Prim-ministrul albanez, Edi Rama, a declarat că va anunța în viitorul apropiat planurile pentru această entitate, care se va numi Statul Suveran al Ordinului Bektashi. Bektashi este un ordin șiit sufi fondat în secolul al XIII-lea în Turcia, dar care are acum sediul în Albania, scrie THE NEW YORK TIMES.

În prezent, o echipă de experți juridici, inclusiv avocați internaționali, elaborează un proiect de lege care ar define statutul suveran al noului stat în cadrul Albaniei. Aceasta va trebui să fie aprobată de Parlament. Nu este clar ce țări vor fi de acord să recunoască suveranitatea Bektashi.

Cine este la curent cu planurile privind microstatul islamic

Edi Rama, care este un romano-catolic nepracticant, a declarat că doar câțiva dintre cei mai apropiați consilieri ai săi cunosc planul, iar aliații NATO, precum Statele Unite, nu au fost consultați.

Rama a declarat că scopul noului stat este de a promova o versiune tolerantă a islamului cu care Albania se mândrește. „Ar trebui să avem grijă de această comoară, care este toleranța religioasă și pe care nu ar trebui să o luăm niciodată drept ceva care vine de la sine”, a spus el.

Un microstat islamic moderat declarat, a spus prim-ministrul, ar trimite un mesaj: „Nu lăsați stigmatul de a fi musulma să definească cine sunt musulmanii”.

Rama a recunoscut că crearea unui stat islamic suveran în Tirana va lua timp. „Poate că toată lumea va spune: „Acest tip este nebun””, a spus el. Dar, a adăugat el: „Au spus asta de multe ori înainte. Nu-mi pasă. Lucrul important, nebun sau nu, este să lupți pentru bine.”

Ce cuprinde mini-Vaticanul din Tirana

Dacă totul merge conform planului, noua țară, cu administrație, pașapoarte și frontiere proprii, ar deveni cel mai mic stat din lume. Puțin mai mare de 10 hectare, amplasată într-un complex situat într-un cartier rezidențial ieftin din estul Tiranei, ar fi doar un sfert din dimensiunea Vaticanului, în prezent cea mai mică țară din lume.

Domeniul Bektashi cuprinde o sală de întruniri și rugăciuni cu o cupolă, un muzeu care prezintă istoria ordinului, o clinică, o arhivă și birourile administrative ale lui Baba Mondi, liderul Ordinului, un bărbat vesel cu barbă albă și un dispreț pentru dogmele rigide.

Care vor fi regulile din Statul Ordinului Bektashi

Baba Mondi spune că viitorul stat va permite consumul de alcool, va permite femeilor să poarte ce doresc și nu va impune nicio regulă privind stilul de viață. „Dumnezeu nu interzice nimic; de aceea ne-a dat minți. Toate deciziile vor fi luate cu dragoste și bunătate”, a spus clericul Edmond Brahimaj, cunoscut de adepți sub numele de Baba Mondi. În vârstă de 65 de ani, un fost ofițer al armatei albaneze. el este venerat de milioane de oameni din întreaga lume sub titlul său oficial, Sfinția Sa Haji Dede Baba.

Baba Mondi a declarat că planurile privind crearea statului Bektashi sunt „un miracol” și și-a exprimat speranța că Statele Unite și alte puteri occidentale vor recunoaște suveranitatea statului său dacă Parlamentul va aproba planul premierului.

„Merităm un stat”, a spus el, “suntem singurii din lume care spun adevărul despre islam și nu îl amestecăm cu politica”.

Baba Mondi a spus că „mărimea statului nu contează”, adăugând: „Nu trebuie să fiu un dictator”, deși a recunoscut că singura limită semnificativă deasupra autorității sale va fi Dumnezeu.

Ce părere are liderul Bektashi despre extremiștii musulmani

Baba Mondi a precizat că nu pretinde că este infailibil. „Numai Dumnezeu nu face greșeli”, a spus el. Extremiștii musulmani care detonează bombe și folosesc violența pentru a-și răspândi versiunea credinței, a spus el, „sunt doar cowboy”.

Baba Mondi militează de mult timp împotriva extremismului. După ce militanții islamiști au ucis 12 persoane într-un atac din 2015 asupra săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo, liderul Bektashi a călătorit la Paris împreună cu prim-ministrul Edi Rama, pentru a participa la un marș împotriva terorismului.

Acesta a declarat că noul stat Bektashi ar putea avea nevoie de un mic serviciu de informații „pentru că și noi avem dușmani”, dar nu va avea armată, gărzi de frontieră sau tribunale. Detalii cum ar fi cine va fi eligibil pentru pașapoarte trebuie încă stabilite, a adăugat el, dar culoarea pașaportului a fost decisă: verde, o culoare importantă în islam.

Nu este clar câți credincioși Bektashi există în lume, și chiar și numărul lor din Albania este obiectul unor estimări extrem de diferite, variind de la doar câteva procente din populația țării (mai puțin de trei milioane de locuitori) până la cu mult mai mult.

