Tăriceanu: ”Ăștia de la USR sunt urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu, reîncarnați”

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, la Bacău, că liderii USR sunt ”urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu, reîncarnați” și despre Dacian Cioloș că vrea ”să facă politică cu niște neterminați care nu au o carte de vizită profesională”.

”În privința USR am să spun ceva – am văzut o postare a dlui Cioloș acum o zi-două. Vorbea de onestitate, de responsabilitate, de nu știu mai ce în ceea ce privește oferta politică a dânșilor… Dar de legăturile cu Securitatea nu ne spune nimic?! Pentru că mie Uniunea Salvați România nu-mi spune decât un singur lucru – că ăștia sunt urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu, reîncarnați. Sunt trași din spate de diferite sfori de cei care au făcut parte înainte de vechile structuri de securitate și evident că nu pot să am încredere și cred că mulți români își dau seama de acest lucru”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a vorbit și despre ”traznăile politice pe care le debitează” cei din jurul lui Dacian Cioloș.

”Membrii mai vechi sau mai noi ai formațiunii, începând cu dna Prună, ministru al Justiției, care spunea că drepturile și libertățile ale românilor sunt un moft, cu fătuca aia care a fost o perioadă ministru al Finanțelor, care spunea că românii trebuie să muncească pe doi lei, cu fătuca asta care mai de curând, acum o săptămână, vorbea despre proprietate, spunând că nu avem nevoie de proprietate. Văd că ăștia nu scapă o săptămână să nu vină cu câte-o prostie de asta imensă și lumea se mire. Dar eu vă spun ceva – nu are lumea de ce să se mire. Dacă vrei să faci politică cu niște neterminați care nu au o carte de vizită profesională, care nu au pic de experiență politică, nu au sensibilitatea factorului de responsabilitate socială, în momentul în care intri în politică o să vedem în continuare același gen de poziționări și de declarații, care-i descalifică”, a adăugat liderul ALDE.