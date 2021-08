Tariful i-a explodat lui Culiţă Sterp, după ce a participat la Survivor România. Câţi euro ia vedeta Kanal D pentru o cântare

După participarea la Survivor România 2021, Culiță Sterp a dat loviutura în plan profesional. Tariful i-a explodat, iar cine îl dorește pe artist la nuntă sau botez trebuie să scoată din buzunar o mică avere. CANCAN.RO vă prezintă câți euro ia vedeta Kanal D pentru o cântare.

În ultimele luni, Culiță Sterp a căpătat și mai multă notorietate și, cum era de așteptat, și-a mărit onorariul, lucru confirmat chiar de managerul său. Mai exact, cine dorește să se distreze pe melodiile lui Culiță Sterp trebuie să plătească nu mai puțin de 5.000 de euro.

“Pentru o nuntă, Culiță Sterp încasează, acum, 5.000 de euro. Da, vine cu formația, șase sau șapte persoane. Normal, ține toată nunta, cântă toată noaptea”, a declarat managerul lui Culiță Sterp.

Melodie ștearsă de pe YouTube

Anul trecut, Jador și Culiță Sterp au lansat împreună o melodie, care a ajuns rapid în topul vizualizărilor. Din păcate pentru ei, piesa a fost ștearsă de pe YouTube.

Din câte se pare, linia melodică a piesei era împrumutată din creația unui artist originar din Albania. Ulterior, acesta din urmă a solicitat ca melodia să fie pe contul lui de YouTube și toți banii care provin de pe urma vizualizărilor să intre la el în buzunar.

“Eu vorbisem cu băiatul ăla care cântă originala, din Albania. Am printul cu el (n.r. print-ul conversației) și l-am întrebat dacă putem să facem un cover după piesa lui. Până la urmă nu a fost cover că am piesa seamănă cam 70%. Cover înseamnă să semene 100%. Noi am schimbat ritornele, am schimbat multe chestii și a zis că da, putem să facem, nicio problemă”, a spus Culiță Sterp.

Culiță Sterp: “I-a fost ciudă!”

Potrivit lui Culiță Sterp, artistul din Albania ar fi luat-o razna când a văzut că piesa se bucură de un real succes.

“Omul când a văzut că piesa a făcut 10 milioane de vizualizări într-o trei săptămâni, i-a fost ciudă. Mi-a dat strike: ce produce piesa de acum să intre în contul lui. Nu-i problemă, am zis ‘asta e’, nu mă mai interesau banii, am zis măcar să asculte lumea piesa. Și după trei zile am văzut că s-a șters piesa de pe Youtube. Din cauza strike-ului lor, probabil. Și nu am mai pus-o că am zis că nu vreau să am probleme”, a mai spus Culiță Sterp.