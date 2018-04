Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele său real Vlad Irimia (41 de ani), a renunțat la România. Rapperul și-a împlinit marele vis de a se muta peste hotare. El, soția lui, Mona, și cei trei copii ai lor vin acum în România doar în vizită. În continuare, artistul este implicat în muzică la noi în țară, dar și-a mutat definitiv reședința.

Tataee de la B.U.G Mafia a părăsit România în luna iulie a anului trecut. Producătorul muzical a ales să se mute în Barcelona, Spania, alături de întreaga lui familie. Veteranul hip-hop-ului românesc și-a îndeplinit visul de a locui pe meleagurile iberice și postează des imagini din superbul loc în care s-a mutat. (VEZI ȘI: „Durul” Tataee a făcut publică cea mai emoționantă fotografie cu fiica sa)

„Încă mi se pare ireal că soția, eu și armata noastră de trei copii ne mutăm la Barcelona. O călătorie doar dus! Visele devin realitate”, și-a anunțat Tataee prietenii, în urmă cu nouă luni. Cei mai mulți dintre amicii săi știau deja de acest vis, care în cele din urmă a devenit realitate. În postările sale, Vlad Irimia a explicat că a ales să muncească în continuare ca un superstar în România, dar să ducă o viață retrasă într-o altă țară.

Lui Tataee nu îi lipsește nimic în Spania. Are alături de el cele mai importante persoane din viața lui și locuiește în casa mult visată. El le-a prezentat prietenilor fotografii cu peisajul din Barcelona, de care el se bucură ori de câte ori iese pe balcon. Artistul are și „colțișorul lui”, respectiv camera unde scrie versuri și unde și-a instalat tot ce are nevoie pentru a produce muzică. (CITEȘTE ȘI: Nimeni nu a mai văzut-o așa pe soția lui Tataee)

„Muncește ca un superstar în țara ta natală, trăiește ca un tip privat într-o țară mai caldă”, a scris Tataee la una dintre fotografiile pe care le-a postat din Barcelona.

Întrebat de amicii săi virtuali când are de gând să se mai întoarcă în România, Vlad Irimia le-a spus sincer că o va face „de câte ori va fi nevoie”.

„O să iau în considerare acceptarea unui premiu pentru întreaga carieră în prima zi după ce am murit, poate voi realiza cel mai epic ***** în ultima zi din viața mea”, a scris Tataee de la B.U.G Mafia în cea mai recentă postare a sa. (NU RATA: Performanță pentru Tataee! Cu ce s-a lăudat în fața prietenilor)

Tataee a slăbit peste 30 de kilograme în ultimii ani

Vlad Irimia nu a schimbat doar aerul de România. În ultimii ani, Tataee s-a transformat radical din punct de vedere fizic. Rapperul a slăbit peste 30 de kilograme, iar diferența între imaginile de acum și cele din urmă cu câțiva ani este una incredibilă. Înainte, Tataee cântărea peste 100 de kilograme și era cunoscut pentru hainele largi pe care le purta. Acum, el este mult mai subțirel și mai tras la față, iar unii fani mai că nu-l recunosc.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)