Tatăl Andreei Bălan a ajuns, de urgență, la spital. Săndel Bălan a tras o sperietură soră cu moartea, iar CANCAN.ro are toate detaliile!“Nu mai puteam să merg, îmi pierdeam echilibrul!”

Tatăl Andreei Bălan a ajuns de urgență la spital, după ce organismul său a început să cedeze. Bărbatul avea dificultăți în a-și controla mersul, ceea ce l-a pus pe gânduri. Chiar și așa, Săndel Bălan rămâne un optimist, care nu se gândește la moarte, sub nicio formă. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Vara aceasta a fost una extrem de fierbinte pentru Săndel Bălan, și la propriu și la figurat. Tatăl Andreei Bălan a ajuns pe mâna medicilor, după ce a simțit că ceva nu-i în regulă cu mersul său.

„Am făcut niște controale, dar analizele au ieșit foarte bine. Am simțit ceva, un dezechilibru în a merge. Am ajuns la doctor și mi-a dat ce-mi trebuie. Mi-am revenit. Asta și din cauza căldurilor”, a declarat Săndel Bălan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cum se menține în formă

În ciuda problemelor medicale, inerente de la o vârstă, Săndel Bălan nu se gândește la moarte sub nicio formă. Și acum, acesta obișnuiește să facă multă mișcare. Joacă tenis săptămânal și are acasă un aparat ultra performant, pentru gimnastică.

„Nu mi-am pus vreodată problema dacă mi-e teamă de moarte… Nu m-am gândit niciodată la moarte. Eu sunt mai optimist, așa a fost generația noastră. Cei de acum sunt prăpăstioși. Mereu am fost pozitiv. E bine să fii un om bun.

Eu toată viața am fost un sportiv. Am făcut kaiac-canoe, acum joc săptămânal tenis de masă. Merg și la competiții. Am sala la mine acasă, un aparat performant pentru gimnastică, ce solicită toți mușchii”, a adăugat Săndel Bălan.

Ce surpriză i-a făcut Andreea Bălan

Altfel, Săndel Bălan s-a putut bucura de prezența nepoatelor sale, la Ploiești. Fiicele Andreei Bălan au petrecut câteva zile acasă, la bunicul lor, în apartamentul în care a crescut și mama lor.

„Au fost fetele Andreei, aici, cu soția. Au văzut și camera ei, știu absolut totul despre mama lor. Centurile de la karate nu le mai are aici. Eu mai am doar pașaportul ei sportiv. Sunt mândru de toate trei. Cea mare duce puțin spre mine, dar mai mult spre bunica de la Albești, mama soției”, ne-a mai povestit acesta.

Cât despre actualul iubit al fiicei sale, Săndel Bălan ne-a spus:

„Nu l-am cunoscut. Nu vreau să-mi dau cu părerea, să se supere Andreea. Vreau să-mi păstrez o relație bună cu copilul meu”.

De ce nu încearcă să facă altă trupă Andre

Săndel Bălan s-a consacrat în show-bizz-ul authton și grație trupei Andre, din care făcea parte și fiica sa, în mare vogă în anii ’90. Acesta nu ne-a ascuns nici faptul care este motivul pentru care nu a încercat să facă un alt proiect, asemănător:

„Nu am avut ocazia să găsesc ce trebuie. Ele aveau de toate, erau dezinvolte, stiau să vorbească și să cânte”.

