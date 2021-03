Tatăl copilului umilit în sala de clasă de 1 Martie face declarații: ”Doamna e o pretențioasă la cadouri! I-a zis fiului meu ca e un sărac”

Situația materială a familiei este una delicată, tatăl elevului nu lucrează, iar mama are o pensie de handicap. Și referitor la acest aspect, bărbatul are ceva să-i reproșeze învățătoarei. Acesta susține că de câte ori are ocazia, cadrul didactic îi subliniază băiatului că nu își permite să-și cumpere cărțile necesare și îl numește sărac în fața clasei.