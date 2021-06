Tatăl Elenei Gheorghe, gest controversat la o înmormântare. Preotul este acuzat că a părăsit cortegiul funerar al unui tânăr motociclist

Gheorghe Gheorghe, tatăl cântăreței Elena Gheorghe, preot al Bisericii Sfântul Nicolae din comuna Clinceni, este implicat într-un scandal fără precedent.

Preotul a reușit să își pună pe toată lumea în cap după ce după ce a refuzat să însoțească, zilele trecute, cortegiul funerar al unui tânăr motociclist.

„B.O.R, Biserica Ordodoxă Romană! Această instituție ar trebui să-l caterisească pe acest vraci, care spune că el nu cunoaște rânduielile noastre, ale creștinilor ortodocși. Această ‘personă publică’ a specificat că nu poate lua parte la acest ‘circ’ și a refuzat cu vehemență să ne însoțească cortegiul funerar, deși obligația sa față de parohie spune altceva!

Acel ‘circ’ la care făcea referire vărul lui Michael Jackson, acest guru al showbiz-ului românesc, acest preot, deși nu pare să fie, ne-a lăsat să ne conducem prietenul și fratele pe ultimul său drum fără divina lui prezență.

Fac apel la cetățenii din parohia sa, pe care îi rog din suflet să îi amintească atunci când va veni cu rânduielile de Bobotează, Crăciun, Mărțisor, rânduieli pe care culmea, le cunoaște foarte bine, că fiecare creștin ortodox are dreptul de a fi înmormântat și comemorat așa cum ne cere tradiția creștină.

Popa Gheorghe, vă doresc multă sănătate!”, este mesajul public prin care George S, un apropiat al tânărului motociclist.

Reacția preotului

Însă, tatăl Elenei Gheorghe spune că a respectat canonul, iar ceremonia de înmormântare “a decurs normal”, în momentul în care sicriul a ajuns la biserică și, ulterior, la cimitir.

„În ceea ce privește ocolul se creează un disconfort în momentul în care motocicliștii, pe care îi respect și chiar îi apreciez, dezvoltau decibelii pe care știți prea bine că îi produce un motor. În momentul în care am fost să îi citesc Stâlpii, nu mi s-a comunicat că este un traseu anume, a rămas cu familia să mergem la biserică, să facem slujba, și apoi la cimitir.

Am avut, din nefericire, două înmormântări în ziua aceea, nici măcar nu s-a claxonat, pentru că au fost cazuri – și în București – în care oamenii au reclamat că – vezi Doamne – clopotele bisericilor bat prea tare! Și, din acel moment, eu m-am conformat sub ascultarea celor de la Patriarhie. Pe durata celor două ore, în care au făcut ei ocolul, eu am așteptat și, bineînțeles, că slujba a decurs normal și sunt în continuare aproape de familie și de oameni”, a explicat preotul, pentru Fanatik.ro.

Soția motociclistului a rămas singură cu un copil mic

Adrian D, motociclistul înmormântat a murit luni, 24 mai, într-un accident care a avut loc pe drumul care leagă localităţile Bragadiru şi Măgurele, după ce s-a izbit de o maşină. Avea 27 de ani și un băiețel de un an, iar soția sa plânge neîncetat de când a rămas fără omul iubit.

„O săptămână, o săptămână blestemată de când ai plecat și nu te-ai mai întors. O săptămână în care m-am certat cu Dumnezeu zi de zi și l-am întrebat de ce tu ? De ce omul meu cu suflet bun? Te caut peste tot, dar nu te găsesc și simt că mă topesc ușor ușor de dor.

Mi-aș fi dorit să vin lângă tine, dar m-am gândit la suflețelul ăsta mic care are nevoie de mine aici. Nu știu ce să mai fac și încotro să merg fără tine, mi-e greu, enorm de greu. Parcă mă sting și eu puțin câte puțin în fiecare zi, aș da orice să te pot aduce înapoi.

Te iubesc atât de mult! Să nu mă uiți niciodată pentru că ți-am promis că o să ne revedem și o să ne continuăm povestea de dragoste! Te iubesc pentru totdeauna!”, este mesajul tulburător transmis public de văduva motociclistului Adrian D.

