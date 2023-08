Tatăl fetei ucise de șoferul drogat la 2 Mai se revoltă. „Mulțumesc Poliției că nu m-au anunțat de moartea fetei. Nu mă interesează banii”

În data de 19 august 2023, un accident teribil a avut loc în stațiunea 2 Mai. Un tânăr de 19 ani a lovit un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. Două persoane au decedat – o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani. Alte trei persoane au fost rănite. Tânărul care a provocat accidentul a fugit, fiind depistat, ulterior, în Vama Veche. Tatăl fetei ucise de șoferul drogat se revoltă. Susține că nu a fost înștiințat de oamenii legii de moartea fiicei sale. Iată detaliile mai jos, în articol.

Tatăl fetei ucise de șoferul drogat în stațiunea 2 Mai a făcut o serie de dezvăluiri jurnaliștilor, la Constanța. Cătălin Ştefan Dragomir, tatăl tinerei de 20 de ani care a pierit ieri, în accidentul produs de un tânăr de 19 ani, este revoltat și își strigă durerea! Bărbatul nu a aflat de la autorități că fiica lui a decedat.

„Mulţumim Poliţiei Române! Nu m-a contactat nimeni să ne spună, «Fata dumneavoastră a păţit ceva». De aici de la pompe funebre ne-au spus. Poliţia, nu. Aseară m-am apucat să caut eu, numere de telefon, pe internet, la Mangalia, de la Mangalia vă fac la… Am aflat că a murit de la vărul ei care a scăpat fără nicio vânătaie, doar cu sperietura. Ieri dimineaţă am intrat în Bucureşti, veneam de la serviciu”, a mărturisit tatăl fetei ucise în stațiunea 2 Mai.

Tatăl fetei ucise dorește să se facă dreptate

Suferința este incomensurabilă în familiile celor doi tineri care au fost spulberați, pe carosabil, în stațiunea 2 Mai. Tatăl fetei de 20 de ani susține că își dorește ca vinovatul să sufere la fel cum suferă familia în acest moment. De altfel, dorește să fie dus la închisoare și să stea închis în spatele gratiilor „până se căiește, să îi pară rău pentru ce a făcut”.

„Să sufere şi ei cum suferim noi. Atât şi nimic mai mult. Puşcărie să facă băiatul. Dacă l-aş avea pe copilaşul ăsta de 19 ani, teribilistul ăsta cu droguri în faţa mea, nu l-aş atinge nici măcar cu o palmă. Deja l-a bătut soarta. Ce vă pot spune despre copilul meu. Era un copil cuminte şi nu pentru că era al meu. A învăţat, nu mi-a creat probleme, nu mi-a lipsit de acasă, nu bea, nu fumează şi chiar mă mândream şi mă mândresc că este copilul meu. Am fost să o recunosc. Nici pe soţia nu am lăsat-o să intre, nici pe bunica. Nu mai e copilul meu. Nu vreau decât să plătească. Nu mă refer financiar. Să facă puşcărie până să se căiască, să îi pară rău pentru ce a făcut şi să vadă şi alţii”, a povestit bărbatul.

Tatăl fetei ucise susține că șoferul de 19 ani a luat droguri „cu bună știință”. De altfel, tatăl îndurerat dorește să se facă dreptate.

„A făcut cu bună ştiinţă când a luat droguri. Probabil şi cu buna ştiinţă a părinţilor, nu am de unde să ştiu în ce mediu a trăit. Ce am auzit este că băiatul este de bani gata, cum se spune. Ok, pe mine nu mă interesează banii, vreau să plătească în justiţie şi puşcărie până uit”, a mai spus tatăl fetei ucise de șoferul drogat.

Ce au transmis autoritățile sâmbătă, 19 august 2023

Autoritățile din Constanța au transmis un comunicat, după accidentul teribil din stațiunea 2 Mai.

„La data de 19 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 19 ani, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acesta este bănuit că, la data de 19 august a.c., în jurul orei 05.25, ar fi condus un autoturism pe D.N. 39, în apropierea localității Vama Veche și ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la fața locului o tânără, de 20 de ani, și un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniți doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani și o tânără, de 20 de ani.

Ulterior producerii accidentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, fiind depistat de polițiști, la scurt timp, în stațiunea Vama Veche. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină, amfetamină și metamfetamină. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Bărbatul a fost condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, urmând ca mâine să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, cu propunere legală”, a transmis, ieri, IPJ Constanța.

